Noos, perché il nuovo programma di Alberto Angela si chiama così?

Noos – L’avventura della conoscenza è il titolo del nuovo programma trasmesso da Rai 1 e condotto da Alberto Angela. Ma esattamente, di che programma stiamo parlando? E soprattutto qual è il significato legato al titolo in questione? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande e a fornire diverse importanti informazioni.

Noos – L’avventura della conoscenza, le informazioni sul nuovo programma di Alberto Angela

Mancano ormai poche ore alla messa in onda della prima puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”. Questo è il titolo di un nuovo programma di divulgazione scientifica curato e allo stesso tempo condotto dal noto paleontologo, divulgatore scientifico, giornalista, scrittore e conduttore televisivo Alberto Angela.

Quali argomenti verranno affrontati all’interno di tale trasmissione? Il conduttore si occuperà di documentari ed interviste. Verranno esplorate le ultime scoperte legate a vari campi. Tra questi quello della medicina e della genetica ma anche il campo delle neuroscienze e della biologia senza mai trascurare la paleontologia e l’archeologia. E poi ancora particolare attenzione verrà riservata alla tecnologia e all’ambiente. Diversi gli ospiti fissi presenti nel corso delle diverse puntate. Tra questi è possibile menzionare l’esperto di geopolitica Dario Fabbri, lo scrittore Carlo Lucarelli e l’astronauta Samantha Cristoforetti. Ospiti della prima puntata anche il celebre attore statunitense Harrison Ford e l’attrice Paola Cortellesi.

Noos, il significato legato al titolo

Ma, qual è il significato legato al titolo scelto per la trasmissione in questione? Cosa significa di preciso “Noos“?. A spiegarlo è stato lo stesso Alberto Angela nel corso di una recente intervista rivelando che in qualche modo il titolo è legato al padre Piero Angela scomparso lo scorso 13 agosto 2022 all’età di 93 anni. Nello specifico il noto paleontologo ha rivelato che proprio la parola ‘Noos‘ gli è venuta in mente pensando ad un particolare legato al programma ‘Viaggio nel Cosmo’ realizzato insieme al padre nel lontano 1998. “In quel programma, mio padre viaggiava tra i pianeti e nel cosmo a bordo di un’astronave. Quell’astronave si chiamava Noos”, queste di preciso le parole espresse da Alberto Angela.

Il conduttore ha poi proseguito spiegando che questo termine è in realtà la forma arcaica di ‘nous’ ovvero una parola che in greco antico ha diversi significati ma che in generale vuole significare ‘intelletto’. “Viaggiare con l’intelletto automaticamente porta alla conoscenza e al sapere” ha poi aggiunto Alberto Angela che ha concluso il suo intervento rivelando che proprio questo è stato il motivo per il quale è stato dato tale titolo al programma.