Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio Cinque: il comunicato ufficiale di Mediaset | Le pillole de La Velenosa

Dagospia era un po’ che lo diceva, ma tutti lo spernacchiavano dicendo: “ma figurati se è vero”, e invece come il 99% delle volte accade aveva ragione. Dopo 15 anni Barbara D’Urso lascia Pomeriggio Cinque. Sempre il portale di Roberto D’Agostino aveva parlato di ridimensionamento per la conduttrice e infatti in questa stagione televisiva le era stato dato uno studio più piccolo, e le avevano tolto del tempo. Niente più opinionisti che commentano il trash facendo trash, e toni molto più modesti anche per lei. Ora nonostante per molti fosse impensabile Mediaset comunica che Barbara lascia il suo programma pomeridiano:

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

La conduttrice è legata a Mediaset fino a dicembre e poi sapremo se le verrà rinnovato il contratto o se volerà in altri lidi. Sicuramente in questi mesi si è parlato molto di Rai e forse con questi cambi ai vertici potrebbe davvero trovare spazio lì.

Io posso dire che la ridimensionata ci voleva perché negli ultimi anni i suoi programmi, scusate ma erano diventati davvero imbarazzanti. Rimane però da dire che la D’Urso è una professionista e che il suo lavoro lo sa fare davvero bene. Ricorderò sempre che è l’unica dei conduttori passati al gf che andava a braccio e che davvero era informata e sapeva quello di cui parlava. Uno stop penso faccia bene a tutti, a lei e al pubblico. Sono certa che comunque la rivedremo in tv, magari le verrà affidato qualche nuovo reality. Di certo non la Talpa perché i diritti li ha la Fascino società di produzione di Maria De Filippi e tra le sue prime donne di Mediaset non scorre buon sangue.

Davide Maggio ha anche dato la notizia che ci sarebbe già il nome di chi sostituirà la D’Urso nei pomeriggi della prossima stagione. Si tratterebbe, il condizionale per ora è d’obbligo, della giornalista Myrta Merlino, che approderebbe a Mediaset da la 7.

Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare. Forse già nella serata del 4 luglio quando verranno annunciati i palinsesti Mediaset ne sapremo di più. Io sono molto curiosa e voi?