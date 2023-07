Filorosso, chi conduce? Fino a quando durerà il talk show estivo di Rai 3?

Filorosso è il titolo di un nuovo programma televisivo in onda su Rai 3 e che proprio durante questa estate 2023 andrà a sostituire Cartabianca. Ma esattamente chi sarà a condurre tale trasmissione e fino a quando durerà? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Filorosso, alcune informazioni sul nuovo programma di Rai 3

Ha fatto il suo debutto su Rai 3 lo scorso 28 giugno il programma Filorosso. Stiamo nello specifico parlando di un nuovo format televisivo che si basa sull’approfondimento e che viene trasmesso su Rai 3 nella fascia serale, e di preciso a partire dalle ore 21.20. Nello specifico al centro dell’attenzione vi sono notizie e diverse tematiche legate all’attualità. Si tratta quindi di un viaggio nell’informazione che accompagnerà i telespettatori per tutto il periodo estivo.

L’obiettivo della rete è sicuramente quello di far capire ai telespettatori che anche durante la pausa estiva desiderano continuare a tenere alta l’informazione raccontando quindi cosa accade nel mondo. Il tutto attraverso delle interviste, inchieste e reportage sia dall’Italia ma anche dall’estero.

Chi conduce e quando finisce

Il programma in questione, che ha sostituito Cartabianca, è condotto dal giornalista e conduttore televisivo e radiofonico Giorgio Zanchini. Per quest’ultimo si tratta del terzo impiego in televisione. Infatti nel corso della stagione televisiva 2019/2020 ha condotto Quante storie su Rai 3. Nel 2021 ha condotto Rebus e adesso si trova impegnato in un nuovo programma ovvero Filorosso.

Al suo fianco la giornalista Roberta Rei. Proprio quest’ultima, nota per essere stata una delle inviate Rai, si tratta della seconda esperienza in Rai. Infatti in passato ha lavorato presso tale rete come inviata per Agorà. Ma non solo, nel corso della sua carriera ha anche realizzato dei reportage per Rainews e il Fattoquotidiano.it. A tal proposito è possibile dire che proprio nel 2012 la giornalista ha vinto il premio di Repubblica dedicato a Giuseppe D’Avanzo con un reportage realizzato sui migranti.

Proprio ai due conduttori è affidato il compito di raccontare ciò che accade nel nostro Paese mantenendo però sempre una certa attenzione su quanto accade nel mondo. Filorosso come già anticipato poc’anzi ha avuto inizio lo scorso 28 giugno e terminerà il 31 agosto.