Temptation Island 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 2: Gabriela e Giuseppe show! Primo falò di confronto tra Manu e Isabella

Io penso che non potrò più fare a meno di American boy e Gabriela. Sono diventati i miei idoli indiscussi. Lui un broccolone che crede davvero di interessare alla tentatrice, la quale preferirebbe stare sotto uno schiaccia sassi piuttosto che con lui, e lei che lo riempie di insulti come non ci fosse un domani. Lui che fa il piacione con Candy Candy, già pensa a quando si rivedranno fuori dal programma, mentre la tentatrice ha già comprato un biglietto di sola andata per la luna. Gabriela che ad ogni interazione che vede tra i due delizia le mie orecchie al suono di: puorc, omm e merd, zozzus e l’immancabile bas**rdo. Mamma che ridere. Un genio anche l’addetto alla musica, che sta facendo fatturare alla grande Anna Tatangelo, perché ogni volta che Gabriela da del bas**rdo al fidanzato parte la canzone di Lady Tata. Quando Gabriela ha chiesto il falò di confronto ho avuto un attimo di panico, perché loro sono le star del programma non possono andarsene prima dell’ultima puntata, ma per fortuna anche Maria lo sa e sono riusciti a farle cambiare idea. Momento epico quando American boy dopo aver visto un ballo della fidanzata con il tentatore si è accasciato a faccia in giù su un cuscinone in una valle di lacrime. Vi prego dategli un oscar!!!

Anche lenticchio 2.0 ci sta dando tante soddisfazioni. Lui e la tentatrice che ha scelto sono fatti l’uno per l’altra, confronto ai loro discorsi il vuoto cosmico è tanta roba. La tentatrice dimostra 12 anni sia fisicamente che cerebralmente, lui non sa che vuol dire esuberante, cosa aspettano a diventare marito e moglie? In tutto questo non so cosa ci azzecchi con lui Vittoria la quale sa usare i congiuntivi. E vuole pure un figlio da lui. Follia.

Mirko e Perla devo ancora inquadrarli bene perché se la prima puntata lui mi sembrava un cucciolone e lei una strega, ieri ho quasi cambiato idea. Lui ha definito la fidanzata un accollo.. beh quando ami una persona è proprio la prima cosa che ti viene in mente di dire.. Perla la trovo davvero immatura, ma forse non è così pessima come pensavo. Mi serve ancora tempo per capire.

Federico che la scorsa puntata aveva detto di non amare Ale, e di sperare che sia lei a mollarlo perché lui porello non ha le pa**e per farlo, in questa, vedendo la fidanzata che sta capendo che può vivere benissimo anche senza di lui ha iniziato ad avere i sudori freddi. Io purtroppo quando parlano di loro non riesco a concentrarmi molto perché penso solo che vorrei pettinate i capelli di Federico, che deve avere dei nodi risalenti al 1990.

Il peggiore di tutti però è Manuel che ha mollato Francesca ogni qual volta aveva voglia di un’avventura con un’altra, per poi tornare da lei facendole quasi un favore. A parte che ogni volta che chiama Filippo Fil, lo prenderei a pizze, ma poi chi si crede di essere? Ma io spero che Francesca si bombi il tentatore a favore di camera dicendo anche “Finalmente un vero uomo” magari il gallo si ridimensiona.

Infine Alessia e Davide che ieri ci hanno dato delle belle soddisfazioni. Lui che parlando con la tentatrice perculava le due lauree di Alessia e lei che con una certa finezza gridava allo schermo ” cog***ne, ti rode il c**o che ho due lauree, invidioso” . Se questo non è amore.

Lei lo ha tradito , ora flirta pesantemente col tentatore e lui ha chiesto un falò di confronto per dirle che la ama e vuole stare con lei. Beh qua Alessia deve insegnarci qualcosa.

Primo falò di confronto tra Manu e Isabella che sono usciti insieme. Io li ho trovati la coppia più normale, carini e innamorati. Lei per me è stata giudicata male troppo in fretta perché non è affatto pessima in realtà. Belli davvero, sono contenta per loro.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti