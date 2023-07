Nuovi palinsesti Mediaset: nuovi arrivi, alcune novità e alcuni silurati di peso

È arrivato il momento di conoscere come saranno i palinsesti Mediaset in vista della nuova stagione: tante novità e alcuni clamorosi addii.

Eccoci qua sono stati resi pubblici i nuovi palinsesti Mediaset. Vediamo nel dettaglio le novità.

Prima tra tutte su Canale 5 troviamo Temptation Winter, la versione invernale di Temptation Island, che dovrebbe andare in onda a gennaio. Produzione e conduzione affidati a Maria De Filippi. Confermatissimi anche tutti gli altri suoi programmi, Uomini e Donne, Amici e Tu sì que vales, con la new entry Luciana Littizzetto, al posto di Teo Mammucari. Come si era vociferato non ci sarà neanche Belen Rodriguez che però non sarà sostituita da nessuno.

Attesissimo poi su Italia Uno il ritorno de La Talpa. La data di inizio ancora non c’è, si parla di 2024.

Sempre su Italia Uno, tornerà la Pupa e il Secchione con alla conduzione Enrico Papi. Papi diventerà il volto principale.della rete giovane di Mediaset. Per lui infatti ci saranno anche uno show musicale, e un altro programma per la primavera. Tornando a Canale 5 se il GF Vip è confermatissimo, anche se la durata sarà più breve (si parla di tre mesi), non sembra così per L’isola dei famosi che “potrebbe saltare un giro” ha detto Pier Silvio Berlusconi.

Getty Scotti sarà molto impegnato nella prossima stagione perché oltre a Caduta Libera e lo show dei record, condurrà anche Io Canto Generation e riporterà in tv La Ruota della Fortuna.

Ritornano anche Zelig e Ciao Darwin.

Come anticipato arriva a Mediaset Myrta Merlino che condurrà Pomeriggio Cinque.

Molto entusiasmo per l’arrivo su Rete 4 di Bianca Berlinguer che condurrà in tandem con Nicola Porro Stasera Italia, e alla quale sarà affidata la prima serata del martedì con un nuovo programma.

Queste le notizie più rilevanti. Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche di Barbara D’Urso e di Ilary Blasi che le indiscrezioni davano silurate da Mediaset:

“Ringrazio Barbara per la professionalità e l’impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all’anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio 5.

Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica”.

Dopo l’intervista uscita oggi su Repubblica della conduttrice sembra che per lei davvero non ci sia più un futuro in Mediaset.

Diversa invece la situazione di Ilary Blasi:

“Siamo soddisfatti dell’ultima Isola dei Famosi e della conduzione di Ilary. Ho letto molte cose, ci sarà ma potrebbe essere che l’Isola slitti di una stagione”.

IC