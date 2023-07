Delitti in Paradiso dove è girato? Qual è l’isola dove è ambientata la serie?

Delitti in Paradiso è il titolo di una serie televisiva franco-britannica creata da Robert Thorogood per la BBC One. La serie in questione è in onda dal 2011 ed è arrivata a 12 stagioni per un totale di 98 episodi. Ma, dove è stata girata? Qual è l’isola in cui la serie è ambientata? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Delitti in Paradiso, cast e trama

‘Delitti in Paradiso’ è il titolo di una serie televisiva di successo caratterizzata da uno schema narrativo piuttosto ripetitivo ma nonostante ciò molto amato dai telespettatori. Il motivo? Semplice, a piacere è proprio l’humor inglese. Tutti i detective assegnati al comando dell’isola di Saint Marie si presentano nello stesso modo. E quindi amanti del freddo, un po’ ipocondriaci e nevrotici e con la giacca di tweed. Nonostante le difficoltà iniziali però Caraibi e Regno Unito riescono comunque a trovare il modo per poter comunicare e allo stesso tempo combattere insieme per difendere questa bellissima isola. Ciò che ha quindi caratterizzato il successo della serie televisiva è proprio la componente comica unita al crime inteso come vecchio stile.

La serie televisiva sopracitata è quindi caratterizzata da uno schema narrativo di base che vede protagonista un detective della polizia britannica che si trova a dover svolgere il suo lavoro in un Paese caraibico. Spesso affrontando anche diverse difficoltà. Nel corso delle due prime stagioni il detective protagonista è stato Richard Poole che però all’inizio della terza stagione è rimasto vittima di un omicidio. A prendere il suo posto e a risolvere il suo caso di omicidio è stato poi Humphrey Goodman, arrivato da Londra per indagare sull’omicidio del collega e allo stesso tempo su tanti altri omicidi. E sarà il nuovo protagonista per ben quattro stagioni. Dalla sesta stagione a svolgere il ruolo di detective in Delitti in Paradiso è stato invece Jack Mooney sostituito poi a partire dalla nona stagione dal giovane Neville Parker.

Tra gli attori che hanno fatto parte del cast è possibile menzionare Ben Miller, Sara Martins, Danny John-Jules, Gary Carr, Kris Marshall, Josephine Jobert e molti altri.

Dove è stata girata la serie televisiva

La domanda che molti di coloro che hanno seguito negli anni ‘Delitti in Paradiso’ si saranno posti almeno una volta riguarda i posti in cui la serie è realmente ambientata. Saint Marie è un nome di fantasia e nella realtà questo magico posto si trova in Guadalupa ovvero un paradisiaco arcipelago delle Piccole Antille. La maggior parte delle scene sono state girate all’interno del villaggio di Deshaies. Proprio tale villaggio è stato utilizzato come principale ambientazione per l’isola di Saint Marie e per la cittadina immaginaria di Honorè. La stazione di polizia dove lavorano l’ispettore e la sua squadra in realtà non è altro che l’ufficio del prete nella chiesa della bellissima isola Deshaies. Mentre invece la casa dell’ispettore sulla spiaggia, che ha fatto innamorare migliaia di telespettatori, si trova sulla spiaggia di Anse La Perle.

Poi ancora facendo riferimento alle altre località che hanno caratterizzato i vari episodi di Delitti in paradiso ecco che è possibile menzionare il giardino botanico di Deshaies ovvero un parco di sette ettari davvero bellissimo dove sono presenti diversi esemplari di orchidee, ibiscus, bouganville, fiori tropicali. E dove vivono diversi uccelli esotici. Proprio all’interno di tale giardino è stato ambientato il primo delitto del primo episodio. Ma la stessa location è stata utilizzata anche per tanti altri episodi.

Altri omicidi invece si sono svolti allo zoo di Guadalupa. I turisti che nel corso delle varie stagioni sono arrivati all’hotel di Sainte Marie in realtà si sono recati presso il Langley Fort Royal Hotel presente a Guadalupa . Struttura questa dove hanno soggiornato gli stessi attori protagonisti della serie televisiva.

L’isola in cui è ambientato ‘Delitti in Paradiso’

La serie televisiva Delitti in Paradiso è ambientata di preciso a Basse-Terre. Questa insieme a Grande-Terre è in grado di conferire all’isola dell’arcipelago di Guadalupa la forma di una farfalla.

E ancora, molti non sanno che il piccolo arcipelago chiamato anche Îles des Saintes ovvero isole dei Santi è formato da una serie di isolette disabitate. Ed è particolarmente apprezzato ed indicato per coloro che amano la natura selvaggia. Proprio lì infatti vivono iguane e rettili preistorici ma è anche presente un’area protetta per sette diverse specie di tartarughe.

Un’altra isola famosa di tale arcipelago è Marie Galante particolarmente nota per la produzione del rum. Ed infine è possibile menzionare anche Desirade.