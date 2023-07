Il sapore del successo, qual è la storia vera dietro? Esiste un sequel? Qual è il finale?

Il sapore del successo, è questo il titolo del noto film del 2015 diretto da John Wells e scritto da Steven Knight. Ma, cosa sappiamo sulla pellicola in questione? Qui di seguito sarà possibile trovare tante preziose informazioni.

Il sapore del successo, la storia vera dietro al film

‘Il sapore del successo’ è il titolo di una pellicola uscita nel 2015, della quale non esistono sequel, ideata dal regista con uno specifico obiettivo ovvero quello di portare in scena quello che avviene all’interno di una cucina stellata, tenendo in considerazione sia i successi sia i momenti di tensione.

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la pellicola sia legata ad una storia realmente accaduta. E nello specifico il protagonista sembrerebbe essere uno chef molto famoso al mondo dello spettacolo ovvero Gordon Ramsey. Stiamo parlando di un celebre chef inglese da anni presente in televisione all’interno di diversi talent culinari. Proprio lo chef Ramsey si è rivelato molto importante per la realizzazione dell’immagine del protagonista della pellicola. E proprio il protagonista per poter conoscere al meglio il personaggio sembrerebbe essere entrato in contatto con Clare Smyth, executive del ristorante di Gordon, che ha colto l’occasione per rivelare alcune dinamiche legate a questo famoso e discusso personaggio.

Il sapore del successo, a trama del film

Il sapore del successo racconta la storia di uno chef stellato di nome Adam Jones che ha distrutto la sua intera carriera a causa della droga e del brutto carattere. Dopo aver trascorso diversi anni in Louisiana decide di rimettersi in gioco riaprendo un suo ristorante ed aspirando alla terza stella Michelin. Adam decide quindi di lavorare come chef all’interno del ristorante di un vecchio amico ovvero Tony e si dedica alla costruzione della migliore brigata di cucina. Per farlo accoglie alcune promesse della gastronomia e poi ancora un giovane italiano di nome Max, il francese Micheal ed una giovane Sous-chef di nome Helene. In tutto ciò Adam si ritrova anche a dover sostenere la concorrenza con un vecchio collega di Parigi ovvero Reece che è riuscito ad ottenere la terza stella Michelin.

Il giorno dell’inaugurazione del ristorante accade di tutto. Adam non riesce a tollerare la situazione e si scaglia contro i suoi collaboratori. Tanti i cambiamenti da realizzare, tra questi anche quello che riguarda il menù che verrà rimodernato seguendo le indicazioni di Helen ed otterrà un grandissimo successo tanto da spingere Reece a distruggere il suo locale.

Quando Reece invita Adam alla riapertura del locale l’uomo decide di partecipare insieme ad Helen ma incontra Anne Marie, figlia del grande chef Jean Luc. Da quel momento Adam si trova coinvolto in una serie di spiacevoli eventi. Viene infatti picchiato dagli esattori di uno spacciatore di Parigi al quale deve molti soldi .Ed inoltre quando nel ristorante arrivano quelli che lui crede gli ispettori della Michelin ecco che Michel rovina di proposito una salsa per vendicarsi di quanto accaduto a Parigi.

Tutto ciò provoca una dura reazione in Adam che si ubriaca e tenta di uccidersi nella cucina di Reece che però riesce a salvarlo. Adam dopo essere tornato a Langham scopre che Anne Marie ha pagato i suoi debiti con gli spacciatori. E scopre anche che nessun ispettore della Michelin si è recato nel suo ristorante. Quando questo accade realmente l’uomo invita tutti i suoi collaboratori a preparare i piatti come sempre fatto.

Come finisce Il sapore del successo?

La pellicola si conclude con il cambiamento di Adam. L’uomo appare diverso rispetto all’inizio, ed in particolare appare più sereno. Ma non solo, riesce anche ad ottenere la tanto ambita terza stella e per la prima volta si riunisce insieme ai suoi collaboratori in un pranzo di famiglia.