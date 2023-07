Alien: Romulus, finite le riprese del nuovo capitolo della saga space horror più famosa del mondo | Quando uscirà?

Alien: Romulus, titolo provvisorio del nuovo film basato sulla serie Alien, è finalmente passato in post-produzione dopo che una foto dietro le quinte ne ha mostrato la fine delle riprese.

Lo space horror per eccellenza sta quindi per tornare sul grande schermo con la regia di Fede Álvarez, già noto per film come “Don’t Breathe“, “Texas Chainsaw Massacre” e “Evil Dead“, e prodotto dal solito Ridley Scott. Lo stesso regista ha svelato la fine delle riprese del nuovo titolo del franchise Alien attraverso una foto in bianco e nero che lo ritraeva fuori dalla sua roulotte con gli occhiali da sole e un sigaro in mano e la didascalia che recitava: “È ora di un sigaro celebrativo, è finito!“.

Finora sono stati annunciati nel cast Isabela Merced, nota per “Dora e la città perduta” e “Il padre della sposa” David Jonsson, già presente in “Industry“, Cailee Spaeny di “Mare of Easttown” e Archie Renaux di “Shadow and Bone“.

Per tutti i fan della serie, però, c’è una brutta notizia. Ellen Ripley, l’unico personaggio della serie ad essere sopravvissuto ad Alien, non sarà presente in questa ultima iterazione della saga. È stata la stessa attrice che interpreta Ripley (Sigourney Weaver) che in un’intervista rilasciata a Total Film ha dichiarato che non avrebbe partecipato al film poiché impegnata in altri progetti.

Quando uscirà Alien: Romulus?

Veniamo alla domanda che molti fan della saga si saranno posti / si porranno: quando uscirà questo nuovo capitolo della saga di Alien (il cui titolo non è ancora stato ufficializzato ma che dovrebbe per l’appunto intitolarsi Alien: Romulus)?

Inizialmente programmato per uscire sulla piattaforma Hulu, dallo scorso giugno la produzione ha stabilito che sarebbe dovuto uscire nei cinema e così la data d’uscita è prevista (negli States) il prossimo 16 agosto.

Ricordiamo come si tratta del non film della saga, sebbene non abbia a che fare col filone principale né sia un crossover o un prequel.