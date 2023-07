Chi è Maria Arreghini, la sexy giornalista di Sportitalia che il mondo ci invidia? Curiosità e biografia

Maria Arreghini è il nuovo volto che ha conquistato tutti i telespettatori di Sportitalia e lo scorso anno è riuscita a raggiungere altissimi livelli di notorietà grazie alla conduzione dei suoi programmi televisivi.

Nata a Lecco il 12 aprile 1998, la bionda mozzafiato alta 173 centimetri ha subito rapito il pubblico grazie al suo magnetismo e al suo enorme fascino. Fascino che viene esaltato dalle sue curve davvero mozzafiato che le hanno permesso nel 2017 di essere incoronata “Miss San Colombano”, vincendo la tappa provinciale per il concorso di “Miss Italia” (sebbene le foto del periodo non mettano in mostra le notevoli forme poi improvvisamente apparse)

La giornalista sportiva si è diplomata presso il Liceo Scientifico di Oggiono (Lecco) e, successivamente, ha studiato presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma. A soli 25 anni Maria Arreghini conduce un programma tutto suo su Sportitalia chiamato “Mary’s Place“, il quale sta ottenendo un successo particolare anche sui social con una rubrica in cui intervista atleti e professionisti del mondo dello sport, e un altro programma a tema rallystico chiamato “Rally Dreamer”. Inoltre, nel corso dei Mondiali di calcio che si sono svolti lo scorso anno in Qatar, la bella e brava giornalista ha condotto il programma “Kickoff Speciale Mondiali”, sul canale Twitch “ilpengwin“.

Per fare capire l’importanza professionale e non solo della bellissima giornalista, basti pensare che addirittura il tabloid britannico The Sun le ha dedicato un particolare approfondimento nel quale si lodavano le sue qualità professionali (paragonandola a Diletta Leotta) ma non solo, scrivendo “Maria Arreghini sta conquistando i social media con una serie di immagini un po’ impertinenti“.

I follower di Maria Arreghini sono già schizzati a oltre 600.000 e la venticinquenne del segno dell’Ariete è pronta a conquistare anche questa nuova stagione di programmazione su Sportitalia.

Da segnalare inoltre come sul proprio canale YouTube la giovane posti interessanti interviste in cui emerge una prerogativa che la caratterizza e che la rende unica nello scenario delle giornaliste tv (al di là delle forme giunoniche): Maria Arreghini parla molto bene le lingue e le sue interviste in inglese e in spagnolo (di seguito vi mostriamo una in spagnolo al rapper Morad) mostrano una capacità linguistica davvero importante.