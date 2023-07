Judas and the Black Messiah, qual è la storia vera dietro il film?

Judas and the Black Messiah è un film del 2021 diretto nello specifico da Shaka King. Un film che, molti non sanno, si basa su fatti realmente accaduti. E di preciso racconta le vicende del leader delle Pantere Nere ovvero Fred Hampton. Ma esattamente, qual è la storia vera dietro al film? Qui di seguito sarà possibile trovare la risposta a tale domanda.

Judas and the Black Messiah, la storia vera dietro al film

Judas and the Black Messiah racconta la vera storia di Fred Hampton. La pellicola è stata candidata agli Oscar del 2021 riuscendo a vincere una statuetta per la migliore canzone e il Miglior Attore non protagonista a Daniel Kaluuya. Ambientato nello specifico a Chicago alla fine degli anni Sessanta il film racconta quanto accaduto quando l’FBI ha pianificato un’esecuzione sia per Hampton sia per i suoi sostenitori.

Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? All’alba del 4 dicembre del 1969 proprio durante una retata a casa di Hampton ecco che le forze di polizia e l’FBI hanno ucciso Mark Clark, attivista delle Pantere Nere e lo stesso Fred Hampton, trovato morto a letto e ucciso con due colpi di pistola. E proprio nel sangue di quest’ultimo sono state trovate tracce di barbiturici segno che l’uomo è stato avvelenato. Coloro che invece sono riusciti a sopravvivere a tale retata sono stati accusati di violenza armata e tentato omicidio, oltre ad essere stati accusati di avere aperto il fuoco. In seguito però è stato possibile provare che a sparare tra 90 e 96 pallottole era stata la polizia di Chicago. Un solo colpo era stato sparato dalle Pantere Nere . E nello specifico questo colpo unico sparato proveniva dal fucile di uno degli uomini uccisi ovvero Mark Clark.

In seguito ad una particolare indagine effettuata negli uffici FBI in Pennsylvania è stato possibile scoprire l’esistenza di un programma di controspionaggio illegale fondato da J.Edgar Hoover ovvero COINTELPRO. Sotto di questa sembrerebbero essersi svolti diversi attacchi ai danni degli attivisti, compreso proprio quello nei confronti di Fred Hampton.

Breve descrizione della trama della pellicola

Ma, qual è la trama della pellicola? Judas and the Black Messiah racconta la storia di un piccolo criminale afroamericano ovvero William O’Neal che nel 1967 proprio per evitare di scontare una pena in carcere decide di accettare di lavorare come infiltrato della polizia. Il compito affidato all’uomo è quello di avvicinarsi al leader del Partito delle Pantere Nere dell’Illinois ovvero Fred Hampton. L’FBI guidata da J.Edgar Hoover vede l’uomo come una minaccia. O’Neal quindi decide di infiltrarsi tra le Pantere Nere e diventare l’autista di Hampton. Però, più passa il tempo e più l’uomo inizia ad apprezzare gli ideali delle Pantere.

Nonostante ciò viene obbligato a somministrare un narcotico molto potente a Hampton. Tanto potente da essere riuscito ad ucciderlo. Nel corso della stessa notte l’FBI e la Polizia decidono di irrompere all’interno della casa di Hampton uccidendolo. Ad O’Neal viene offerta la possibilità di iniziare una nuova vita dopo aver ottenuto la libertà. Ma l’uomo decide di uccidersi una sera del 1990. E più nello specifico ha scelto di farlo la sera in cui è andata in onda la sua intervista legata alla morte di Hampton.