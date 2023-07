Vite al Limite, il dramma di Renee Biran | Il triste destino della modella curvy

Vite al Limite è il titolo di un popolare reality show in onda su Real Time che appuntamento dopo appuntamento è solito raccontare la vita di persone patologicamente obese. Tra queste anche quella dell’ex modella curvy Renee Biran arrivata al punto di percepire i suoi errori nel momento in cui il suo peso ha raggiunto dei livelli particolarmente esagerati. Ma vediamo nello specifico qual è la sua storia.

La storia di Renee Biran, ex modella curvy protagonista di Vite al Limite

Tra coloro che hanno scelto di partecipare a Vite al Limite, noto reality show di Real Time, vi troviamo anche l’ex modella curvy Renee Biran protagonista della sesta edizione del programma. Quest’ultima è passata da essere la sostenitrice del movimento ‘grasso è bello’ ad essersi resa conto dei gravi errori commessi quando il suo peso è arrivato a sfiorare i 300 kg. Un peso talmente elevato da rappresentare un vero e proprio ostacolo per la sua vita ma anche un vero pericolo per la sua salute.

L’ex modella curvy proprio per tale motivo, quando il suo peso è arrivato a 287 kg e quando ha iniziato ad avere alcuni problemi respiratori, ha scelto di rivolgersi a Vite al Limite e chiedere l’aiuto del Dr. Nowzaradan iniziando insieme a lui un vero e proprio viaggio di speranza e ispirazione. Per potersi sottoporre all’intervento di bypass gastrico ha però dovuto perdere prima molto peso. E nello specifico ha perso ben 114 kg arrivando al punto di pesare 173 kg.

Cosa sappiamo di Renee Biran oggi

In seguito all’intervento e anche lontano dal programma l’ex modella curvy ha proseguito il suo percorso di dimagrimento riuscendo a perdere ancora peso. Nel 2019 però ha effettuato una terribile scoperta ovvero quella di essere affetta dalla sindrome di Guillain-Barre a causa della quale ha dovuto fare i conti con una parziale paralisi. Tale sindrome infatti comporta l’aggressione al sistema nervoso da parte del sistema immunitario con terribili conseguenze. Nonostante ciò nel corso dello stesso anno ha coronato il sogno della sua vita ovvero quello di sposarsi a Las Vegas.

Cosa sappiamo però oggi dell’ex modella curvy? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la donna sia morta nel 2021. Sulla questione non sono state rilasciate delle particolari o dettagliate informazioni, ma sempre stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la sua morte sia stata causata da complicazioni legate appunto alla sindrome sopracitata. Il percorso insieme al dottor Nowsaradan si era quindi rivelato soddisfacente ma purtroppo è stato improvvisamente e inaspettatamente interrotto da un evento assolutamente tragico e soprattutto inatteso.