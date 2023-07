Cure pericolose, chi è la fisioterapista sexy? Come finisce il film?

Cure Pericolose è un bellissimo film di genere thriller in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Stiamo nello specifico parlando di una pellicola del 2021 diretta da Jeff Hare ed interpretata da Leann Van Mol e Chris Cimperman. Ma esattamente, come finisce il film? Cosa sappiamo sulla sexy fisioterapista? Qui di seguito sarà possibile trovare molteplici informazioni.

Cure Pericolose, la trama del film

Cure Pericolose racconta la storia di Tony, un giovane studente liceale che proprio mentre si trova in macchina insieme alla fidanzata Jasmine rimane coinvolto in un terribile incidente stradale. Incidente a seguito del quale i sogni di Tony di diventare un campione vengono infranti. Il giovane infatti a causa di tale incidente subisce una terribile lesione alla colonna vertebrale a causa della quale rimane invalido. E nessun medico riesce a dirgli se potrà più camminare oppure no. Una donna di nome Daphné di professione fisioterapista, reduce da un matrimonio con un uomo violento, dopo aver ascoltato la storia del giovane e dopo essere stata assunta da un agenzia di assistenza ai malati decide di contattare il ragazzo per offrirgli il suo aiuto. Purtroppo però quelle che inizialmente sembravano essere delle amorevoli cure ben presto si trasformeranno in una vera e propria ossessione a causa della quale ad essere in pericolo sarà proprio la vita di Jasmine.

Come finisce il film Cure pericolose?

Cure Pericolose è quindi un film di genere drammatico-thriller in grado di tenere il pubblico con il fiato sospeso per molto tempo. Ma, come finisce la pellicola? Questa la domanda alla quale in tanto cercano di trovare una risposta. Il film si conclude con Tony che affronta Daphne mentre lei urla. Ma non solo, proprio mentre prova a fuggire ecco che Daphne lo narcotizza e lo chiude all’interno della sua auto. Quando il giovane si risveglia è in realtà legato ad un tavolo e a nulla serve gridare aiuto. Proprio in quel momento Ellen e Jasmine, mamma e fidanzata di Tony, riescono a rintracciare Daphne e tentano di entrare in casa sua proprio mentre lei cercava su internet come poter amputare un braccio.

Quando però la fisioterapista si rende conto della presenza delle due donne interviene colpendo Ellen al viso con una pala e Jasmine alla testa. Proprio mentre Daphne sta per segare il braccio di Tony ecco che Ellen riesce a salvarlo pugnalando la fisioterapista. Tony, Ellen e Jasmine sono quindi salvi, e il ragazzo dopo essersi fatto operare è tornato ad allenarsi potendo contare sul supporto delle donne della sua vita.

Quella che quindi inizialmente sembrava una badante premurosa si è ben presto trasformata in una vera e propria psicopatica con l’intenzione di sedurre il suo paziente e distruggere la sua vita.

Chi è la sexy fisioterapista

Chi è l’attrice che interpreta la sexy fisioterapista in ‘Cure Pericolose‘? Se è questa la domanda alla quale desiderate trovare risposta ecco che sarete sicuramente contenti di sapere che il suo nome è Leann Van Mol, attrice di Chicago con circa 9500 follower su Instagram e con diverse apparizioni in film per la tv, serie tv e film (come lo slasher di genere Spring Break Massacre del 2008). Su di lei poche informazioni sulla vita privata: è difficile anche trovare la sua data di nascita (ma d’altra parte non è mai carino chiederlo ad una signora).