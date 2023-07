Hinterland, dove è stato girato? Trama del film crime del 2021

Hinterland è il titolo di un film del 2021 di genere thriller diretto da Stefan Ruzowitzky. Ma esattamente, qual è la trama del film? E dove è stato girato? Qui di seguito sarà possibile trovare alcune informazioni.

Hinterland, la trama del film

Hinterland è ambientato nello specifico a Vienna nel 1920. L’impero austro-ungarico è crollato e Peter Berg torna a casa dopo aver combattuto nella Prima Guerra Mondiale e soprattutto dopo aver trascorso una lunga prigionia durata ben sette anni all’interno di un campo di prigionia sovietico. Ma ecco che il suo ritorno a Vienna si rivela abbastanza sorprendente, e questo perché la Vienna che trova è totalmente diversa da quella lasciata alcuni anni prima.

Peter Perg si sente un vero e proprio estraneo in quella che è la sua città natale, e proprio la sua vita prende una brutta piega nel momento in cui uno dei suoi ex compagni viene assassinato e lui si ritrova a dover indagare su tale misteriosa morte associata alla morte di tanti altri veterani. Morti che tendono ad aumentare ogni giorno sempre di più. Il suo obiettivo è quello di cercare l’assassino per poterlo consegnare alla giustizia. Ad affiancarlo in questa impresa è la dottoressa Theresa Körner, una donna particolarmente fredda ma allo stesso tempo determinata. Indagine dopo indagine i due si rendono conto di avere a che fare con un vero e proprio assassino seriale. Ma non solo, si trovano anche a dover lottare con disapprovazione e intrighi presenti all’interno delle forze di polizia.

L’uomo è sempre più determinato a scoprire la verità ma allo stesso tempo, nascondendo i suoi segreti, si ritrova ad essere tormentato da una serie di domande esistenziali. E nello specifico si ritrova a chiedersi che cos’è la verità e cos’è l’eroismo in tempo di guerra. Tutto ciò lo porta a non vedere il pericolo sempre più in crescita davanti a lui.

Dove è stato girato il film, informazioni sulla location

Hinterland dove è stato girato? A tale domanda è possibile rispondere affermando che il film è stato girato quasi interamente su schermo blu. L’intento era quello di creare un particolare ed emozionante equilibrio tra quello che è il duro mondo degli uomini legato alla guerra e i paesaggi dell’anima dei protagonisti con quelle che sono le loro ferite esistenziali.