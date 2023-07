Ecco chi è Jimmy Butler, nuova fiamma di Shakira

Da quando ha detto addio all’ex marito Gerard Piqué, Shakira sembra non avere alcuna fretta di passare da una relazione seria all’altra, prendendosi (giustamente) del tempo per capire chi potrebbe essere il suo nuovo partner. Nelle ultime ore, Shakira è stata sorpresa in compagnia di Jimmy Butler, con il quale ha cenato presso il rinomato Novikov Restaurant & Bar di Londra. Ma che fine ha fatto il flirt con Hamilton? L’ardua sentenza è affidata al gossip.

Chi è il giocatore Jimmy Butler, pizzicato con Shakira?

Jimmy Butler, conosciuto anche come “Jimmy Buckets”, è un noto giocatore dell’NBA che milita nei Miami Heat. Nonostante i suoi soli 33 anni, Butler vanta già una serie di prestigiosi riconoscimenti nel mondo del basket. È un vincitore di una medaglia d’oro olimpica nel 2016 a Rio de Janeiro e conta ben 6 partecipazioni all’All-Star Game, 4 selezioni nell’All-NBA Team e 5 apparizioni nell’NBA All-Defensive Team.

Tuttavia, dietro il successo di oggi si cela un’infanzia segnata da difficoltà. Nato il 14 settembre 1989 a Houston, in Texas, Jimmy Butler è cresciuto senza la presenza paterna, affrontando la povertà e la violenza nel corso della sua gioventù. Nonostante queste sfide, Butler ha dimostrato una grande determinazione nel perseguire la sua passione per il basket e ha raggiunto livelli di eccellenza che lo hanno reso una stella.

Prima di essere coinvolto sentimentalmente con Shakira, Jimmy Butler è stato al centro delle chiacchiere nel mondo del gossip per le sue relazioni con Shay Mitchell e Selena Gomez. Inoltre, ha avuto una figlia di 3 anni di nome Rylee dalla sua ex compagna Kaitlin Nowak.

L’incontro tra Shakira e Jimmy Butler ha catturato l’attenzione dei media e dei fan di entrambi. Mentre il mondo aspetta di scoprire se questa sia una storia d’amore destinata a durare, una cosa è certa: entrambi sono persone di successo nelle rispettive carriere e sembrano trovare un equilibrio tra la loro vita personale e professionale.

Jimmy Butler quindi si è fatto strada dallo sfondo difficile della sua giovinezza fino a diventare una delle stelle più brillanti dell’NBA. La sua relazione con Shakira aggiunge una nuova dimensione alla sua vita, portandolo sotto i riflettori del mondo del gossip e della fama. Non possiamo fare altro che attendere e vedere cosa riserva il futuro per questa interessante coppia.