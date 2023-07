Orieleful, la soap più commentata dell’estate: Brooke e Ridge scansatevi! | Le pillole de La Velenosa

Allora io qualche dubbio inizio ad averlo, ve lo dico. Quando appena appena si inizia a non parlare di loro, guarda caso si lasciano, si sme***no, piangono e si disperano ovviamente pubblicamente sui social. Dopo una settimana di articoli a loro dedicati, puff torna l’ammmmore. Per carità a me che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli facciamo così va solo che bene. Di che parliamo se no quest’estate? Però devo dire quello che penso e forse, dico forse, bisognerebbe rivedere un po’ la sceneggiatura. Perché la prima volta la rottura passi ma già alla seconda va cambiata modalità, se no il pubblico che vi spoilero, non è scemo capisce che è una farsa. Per carità a loro frega poco tanto i loro fedelissimi Oriele li seguiranno qualsiasi cosa accada, ma molta altra gente che simpatizza per loro ho visto che ha iniziato a storcere il naso. A me, visto che si parla di trash, di personaggi che campano con queste cose, nonostante spesso lo neghino, va benissimo tutto, ma sentir parlare di vero amore mi fa rimanere un po’ di sale. Penso che in amore prima di tutto ci voglia rispetto e tra loro non ne vedo. Non appena litigano corrono sui social a buttarsi vicendevolmente fango addosso. Questo è rispetto? Fare le sceneggiate in posti pubblici è avere rispetto? Io non credo. Ma poi le amiche di Oriana, Micol Giaele e la Murgia messe in mezzo, insultate dai loro fan che gli attribuivano la colpa della rottura. Daniele soprattutto Micol l’ha fatta nera nelle sue dirette Twitch, perché ha difeso l’amica e ora tornano insieme come se nulla fosse? Ma io fossi Micol a questo punto li manderei a quel paese. Oriana ha fatto anche una diretta con un suo ex dove parlavano, ovviamente non bene di Dal Moro e ieri belli come il sole, fanno un video in cui si mostrano insieme e lei ha il coraggio di scrivere:

“Si, dopo questi giorni separati, e adesso che siamo tornati insieme, ammettiamo che siamo i più cog***ni… ma dovete volerci bene così hahaha”.

E c’è ancora qualcuno che gli crede. Ma poi per far capire di essere tornati insieme hanno prima postato la foto del luogo in cui si trovavano, a distanza di due minuti l’uno dell’altra. Ovviamente sapendo che il web se ne sarebbe accorto e ne avrebbe parlato. Dopo un po’ che la gente ne parlava hanno montato un video su Instagram per mostrare al mondo la loro riconciliazione . Che spontanei mamma mia.

Va beh speriamo abbiamo molti progetti lavorativi da lanciare così continueranno con la telenovela e noi avremo qualcosa su cui spettegolare quest’estate. Grazie ragazzi per questo servizio che ci fate.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti