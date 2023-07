Che Todd ci aiuti, quante puntate sono? Quante stagioni? Chi interpreta Todd?

Che Todd ci Aiuti è il titolo di una nuova serie televisiva di Rai 2 pronta ad incantare i telespettatori. Ma esattamente di cosa parla, quante sono le puntate e chi è il protagonista principale ovvero Todd? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Che Todd ci Aiuti, alcune informazioni sulla nuova serie TV di Rai 2

Che Todd ci Aiuti è una serie televisiva di genere drammatico-commedia-poliziesco trasmessa in USA nel 2022 e in Italia nel 2023. E nello specifico la serie in questione è stata inserita nella programmazione estiva di Rai 2. Ma esattamente di cosa parla? Qual è la trama? Il protagonista della serie è Todd ovvero un investigatore privato intuitivo e allo stesso tempo con dei metodi discutibili, motivo per il quale gli è stata tolta la licenza tramite la quale poter lavorare in modo legale. La madre, di nome Margaret, è un’avvocata con un grande desiderio ovvero quello di vedere il figlio sistemato, sposato e con un lavoro stabile come quello del fratello Lawrence, senatore, e la sorella Allison che invece è un medico.

La madre dopo averlo liberato dalle accuse criminali decide di offrirgli un lavoro nel suo studio. Un lavoro che Todd desidera in realtà non accettare sentendosi uno spirito libero ed avendo come unico desiderio quello di ottenere ancora una volta la licenza. La serie quindi si sviluppa attorno alle diverse dinamiche familiari e allo stesso tempo attorno a tensioni romantiche e avvenimenti legali giornalieri.

Numero di puntate e stagioni

Quante sono le puntate che caratterizzano “Che Todd ci aiuti”? A tale domanda è possibile rispondere affermando che la serie tv è composta da ben 21 episodi e ad essere trasmesse sono tre puntate per sera. Quindi in totale saranno sette gli appuntamenti con la prima stagione. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni è possibile dire che l’ultimo episodio verrà trasmesso su Rai 2 il prossimo 28 agosto 2023.

Si farà una seconda stagione? La risposta è si. Che Todd ci Aiuti è stata rinnovata anche per una seconda stagione anche se stabilire con esattezza la data di uscita negli USA e poi in Italia non è possibile. Probabilmente si tratterà di una stagione più breve trasmessa a partire da gennaio 2024.

Il protagonista Todd, ecco chi è l’attore

Chi è l’attore protagonista della serie televisiva? A tale domanda è possibile rispondere affermando che ad interpretare Todd è stato il celebre attore e cantante statunitense Skylar Astin. Diversi i film e le serie televisive di cui l’attore in questione è stato protagonista. Tra queste è possibile menzionare Pitch Perfect, Crazy Ex Girflriend, Zoey’s Estraordinary Playlist e in Ground Floor e tante altro ancora. Accanto a lui, in ‘Che Todd ci Aiuti’ altri attori tra cui Madeline Wise,Marcia Gay Harden, Tristen J. Winger, Inga Schlingmann ecc.