Bold Pilot – Leggenda di un campione, qual è la storia vera di Bold Pilot e del suo fantino Halis Karatas?

Bold Pilot – Leggenda di un campione è ispirato ad una storia vera? Scopriamo insieme qualcosa di più non solo sulla trama della pellicola turca ambientata negli anni ’90 ma anche sulla storia alle sue spalle

La trama di Bold Pilot – Leggenda di un campione

Il film segue da vicino la storia di Halis, un giovane cresciuti in un piccolo villaggio in Anatolia con una sviscerata passione per cavalli ed equitazione. La sua speranza è di fare carriera nel mondo dei fantini così decide di andare alla conquista di Istanbul. Proprio qui ha la possibilità di salire in sella ad un cavallo indomabile, Bold Pilot, con un gran potenziale. Insieme riescono a partecipare a 22 gare, di cui 16 vinte. Accanto alla carriera di Halis, si sviluppano anche alcune trame personali, come la sua relazione con Begüm, la figlia del presidente dell’OTJ Club Özdemir Atman.

Il cast

Nei panni del protagonista Halis troviamo Ekin Koç, affiancato da Farah Zeynep Abdullah nei panni di Begüm e Fikret Ku?kaninterpretano nelle vesti di Özdemir Atman. Il cavallo che invece ha avuto l’onore di interpretare Bold Pilot si chiama Ganesh, nato nel 2009 e figlio purosangue di Bold Pilot.

La vera storia di Bold Pilot

Ma qual è la vera storia del cavallo e del fantin ? Bold Pilot è stato un famoso cavallo da corsa turco e Halis Karatas è stato il suo abile fantino. La storia di Bold Pilot è considerata una vera leggenda nel mondo delle corse dei cavalli.

Bold Pilot è nato nel 1991 ed è diventato un campione indiscusso nel panorama delle corse turche. La sua carriera è stata segnata da numerose vittorie in importanti gare, dimostrando un talento eccezionale e una connessione speciale con il suo fantino, Halis Karatas.

La vera storia di Halis

Halis Karatas, il suo allenatore e fantino, ha giocato un ruolo fondamentale nel successo di Bold Pilot. La loro partnership è stata nota per la profonda comprensione reciproca e la perfetta sintonia durante le competizioni. Insieme, hanno vinto molte gare di rilievo, conquistando il cuore di molti appassionati di corse di cavalli. Grazie al loro lavoro di squadra, Halis trova anche il suo vero amore, morto poi prematuramente nel 2014 (infatti il film diventa proprio una celebrazione a Begüm).