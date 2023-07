Chi è stata Idina Ferruzzi, moglie di Raul Gardini? Chi sono i figli?

Il nome Idina Ferruzzi riecheggia nella mente di tutti coloro che ricordano in primis il padre, Serafino Ferruzzi, e in secondo luogo il marito Raul Gardini. Scopriamo di seguito qualcosa di più sul suo conto.

Idina Ferruzzi, chi è stata

Classe 1935, Idina era di origini emiliane, precisamente di Ravenna. Il suo cognome precede la fama della sua famiglia: era infatti la figlia dell’imprenditore Serafino Ferruzzi, che morì prematuramente in un incidente a bordo del suo jet.

Oltre a portare sulle spalle “il peso” di un cognome tanto importante, Idina convolò nozze con Raul Gardini, altro noto imprenditore che alla morte del suocero prese le redini in mano dell’azienda di famiglia (la Ferruzzi Finanziaria ).

Idina ha rappresentato il punto cardine della carriera di suo marito, appoggiandolo in pieno anche quando decise di distaccarsi dalla società Ferruzzi per proseguire per la sua strada.

Chi sono i figli di Idina

Dall’amore con suo marito Raul, nacquero tre figli, il primogenito Ivan, seguito da Maria Speranza e infine da Eleonora. La famiglia era rimasta sempre molto unita, fino a quando Raul si tolse la vita nella dimora di famiglia a Milano (per essere stato coinvolto nello scandalo Mani Pulite) in assenza della moglie Idina.

Dopo la morte di suo marito, la figlia dell’imprenditore Serafino Ferruzzi decise di entrare a far parte del Terz’ordine carmelitano.

Una vita senza gossip

Quella di Lady Ferruzzi è stata una vita lontana dai riflettori ma una vita ugualmente impegnativa soprattutto nel campo del sociale. Fu lei infatti la promotrice dell’inserimento nell’ospedale di Ravenna dei primi macchinari per effettuare le tac. Nonostante i due tragici episodi che la coinvolsero, prima la morte del padre poi il suicidio del marito, Idina non sedette mai alle poltrone della tv, mantenendo il massimo riserbo sulla propria vita e su quella dei suoi figli.