Tuesday Club – Il talismano della felicità, dove è stato girato? Location, trama e cast

Tuesday Club – Il talismano della felicità è il titolo di un film del 2022 di genere drammatico diretto da Annika Appelin. Ma esattamente, dove è stato girato? Qual è la sua trama e quali gli attori che hanno fatto parte del cast. Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande. E sarà quindi possibile trovare molteplici informazioni.

Tuesday Club – Il talismano della felicità, la trama della pellicola

Tuesday Club – Il talismano della felicità racconta nello specifico la storia di Karen, una donna di mezza età sposata da ben 40 anni, e di preciso da quando ha partorito la sua prima figlia. Karen crede di avere una vita felice e tranquilla, una bella famiglia e una bella casa. Le sue certezze però saranno destinate a cadere proprio nel giorno del quarantesimo anniversario quando scoprirà che il marito Sten in realtà la tradisce con una donna misteriosa. La donna avrà modo di scoprire il tutto grazie ad un messaggio e una fotografia arrivati sul telefono del marito che non lasciano alcuno spazio all’interpretazione.

Da quel momento quindi tutto cambia e la donna dopo aver trascorso diversi anni a prendersi cura solamente del marito e dei figli deciderà di cambiare vita e di dedicarsi solamente a se stessa concedendosi quindi una seconda possibilità. Karen proprio per la famiglia aveva deciso di rinunciare al sogno di diventare una chef professionista. E dopo aver scoperto del tradimento del marito deciderà di riavvicinarsi alla cucina con la speranza che proprio il cibo possa aiutarla ad ottenere un nuovo equilibrio. Deciderà quindi di iscriversi ad un corso di cucina orientale organizzato da uno chef molto noto ovvero Henrick Moliner. Corso al quale deciderà di partecipare insieme alle sue due migliori amiche. Karen grazie a questo corso di cucina riscoprirà quella che è la bellezza della vita. E alla fine si innamorerà anche del cuoco.

Dove è stato girato il film e quali attori hanno fatto parte del cast

Dove è stato girato il film ‘Tuesday Club – Il talismano della felicità?’. A tale domanda è possibile rispondere affermando che il film in questione è stato girato in Svezia. Allo stesso tempo è opportuno precisare che la pellicola è ambientata quasi interamente all’interno di una cucina. L’obiettivo della regista era quindi quello di mostrare una Svezia che non tutti conoscono. E legata in particolar modo all’amore per il cibo e alla preparazione di piatti davvero tanto prelibati.

Parlando invece di quelli che sono gli attori che hanno fatto parte del cast è possibile menzionare Marie Richardson che ha interpretato proprio la protagonista Karen, Peter Stormare nei panni dello chef Henrick e Björn Kjellman nei panni del marito Sten. E poi ancora Sussie Eriksson, Carina M.Johansson, Ida Engvoll e molti altri ancora.