The Room – La stanza del desiderio, come finisce? Esiste un sequel?

“The Room – La stanza del desiderio” del 2019 è un thriller psicologico diretto da Christian Volckman e interpretato da Olga Kurylenko e Kevin Janssens. Dalla trama fitta e molto complessa, la pellicola ha anche un finale che lascia di stucco. Scopriamolo insieme.

The Room – La stanza del desiderio, la trama

Kate e Matt sono una coppia coniugata senza figli che acquista una casa in periferia. Al loro arrivo ivi, scoprono che all’interno della casa c’è una stanza misteriosa, una stanza che è in grado di esaudire ogni desiderio. Vogliosa di diventare madre Kate chiede alla stanza un bambino e lo ottiene. Non sa però che per tenere in vita tutto ciò che la stanza produce, bambino incluso, gli oggetti prodotti non possono uscire di casa altrimenti subiscono un processo accelerato di crescita fino a diventare polvere. Dopo aver visto infatti in un primo momento, vedere il suo piccolo Shane uscire di casa e diventare subito adolescente, Kate decide di tenerlo recluso a casa. Tuttavia la situazione le si ritorce contro, e iniziano una serie di episodi spiacevoli e macabri che metteranno a repentaglio lei e suo marito Matt.

Come finisce il film e sequel di The Room

Senza spoilerare nel dettaglio il contenuto del film, diciamo solo che l’ultima scena lascia molto adito alla fantasia. Si vedono infatti i due coniugi Kate e Matt in una stanza di un motel con un test di gravidanza fra le mani. I due si guardano a metà tra lo sconcerto e la paura, senza far capire al pubblico se sia frutto della realtà o se quanto stanno vivendo dipenda ancora dall’influenza della stanza del desiderio.

Non possiamo certo dire che il film abbia lasciato indifferente la critica, che ha comunque accolto di buon grado la trama molto fitta. Tuttavia non c’è per adesso all’orizzonte l’indirizzo ad un secondo film.