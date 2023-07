Il segno della libellula – Dragonfly è basato su una storia vera?

Il segno della libellula – Dragonfly è il titolo di un film del 2002 diretto da Tom Shadyac e con protagonista uno degli attori statunitensi più amati ovvero Kevin Costner. Ma, cosa sappiamo del film? E’ basato su una storia vera oppure no? Qui di seguito proveremo a rispondere a tale domanda.

Il segno della libellula – Dragonfly, la trama del film

Il segno della libellula – Dragonfly racconta la storia di Emily Darrow, oncologa pediatrica molto coraggiosa che perde la vita in seguito ad un terribile incidente in autobus in Venezuela dove si era recata per prestare assistenza ai bambini appartenenti alle popolazioni più povere. Il suo corpo non viene ritrovato. Il marito, un uomo di nome Joe medico anche lui a Chicago nello stesso ospedale in cui lavorava anche la moglie, non era d’accordo con questa missione soprattutto perché la moglie in quel momento era in attesa di un figlio.

Dopo la grave perdita subita decide quindi di dedicare la sua intera vita al lavoro prendendosi anche cura dei piccoli pazienti della moglie presenti nel reparto di oncologia pediatrica. Una promessa che aveva fatto alla donna poco prima della sua partenza e che decide di mantenere. Ad un certo punto però iniziano ad accadere dei fatti davvero incredibili nella vita dell’uomo. I piccoli pazienti infatti iniziano a raccontargli di alcune esperienze premorte di Emily e riempiono le stanze dell’ospedale di disegni che raffigurano una croce ondulata.

L’uomo decide quindi di parlarne con Sorella Madeline e proprio la Suora gli consiglia di affrontare con fede l’intera situazione. Anche a casa iniziano a manifestarsi alcuni eventi difficili da spiegare. Ogni nuovo segnale serve a Joe a convincerlo sempre di più che la moglie Emily stia cercando un modo per entrare in contatto con lui e fargli capire qualcosa di tanto importante. Alla fine Joe riesce a convincersi quando proprio mentre si trova a consultare una cartina per un weekend di rafting organizzato insieme agli amici per distrarsi nota gli stessi simboli precedentemente disegnati dai bambini.

E guardando le fotografie inviategli dalla moglie vicino ad una cascata decide di partire alla ricerca del villaggio vicino al quale è avvenuto l’incidente in cui la donna ha perso la vita. Arrivato sul posto Joe farà una scoperta davvero sconvolgente. La sua bambina era ancora viva e ha una voglia a forma di libellula. Joe in lacrime l’abbraccia e ha così la conferma che davvero la moglie stava provando a mandargli dei segnali importanti.

Cosa sapere sulla pellicola

Il segno della libellula – Dragonfly si basa su una storia vera oppure no? In realtà la risposta sembrerebbe essere no. Ma la pellicola in questione vuole comunque invitare lo spettatore a riflettere su alcuni importanti argomenti. Ad esempio porre la propria attenzione su alcuni interrogativi come quello legato alla vita dopo la morte. Ma non solo, la pellicola si concentra anche su un concetto molto particolare ovvero quello legato alle esperienze premorte. Argomenti interessanti che da anni sono considerati, per molti medici ma anche filosofi e psichiatri, oggetto di studio.