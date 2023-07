The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi come finisce? Spiegazione del finale

“The Limehouse Golem” è un film del 2016, basato sul romanzo “Dan Leno and the Limehouse Golem” di Peter Ackroyd. La storia è ambientata nel quartiere londinese di Limehouse durante l’epoca vittoriana ed è un thriller gotico che si concentra su una serie di omicidi e sul tentativo di risolverli. Ma come finisce? Ecco lo spoiler.

Trama del film The Limehouse Golem

Il film segue l’ispettore John Kildare, interpretato da Bill Nighy, un detective che indaga sugli omicidi brutali e sanguinosi del cosiddetto “Golem di Limehouse”. Tutte le vittime sono scelte senza un senso apparente, e i delitti sono particolarmente efferati e macabri. La comunità è terrorizzata dalla minaccia del serial killer, e la stampa alimenta il panico pubblicando notizie sensazionalistiche sugli omicidi.

La stella della compagnia teatrale di Dan Leno, THE Limehouse, Elizabeth Cree, interpretata da Olivia Cooke, è stata intanto accusata di avvelenare il marito. Senza nemmeno giusto processo viene condannata a morte. Kildare è convinto dell’innocenza di Elizabeth e crede che la chiave per risolvere il caso del Golem sia legata al suo passato e ai segreti celati nel mondo del teatro. Inseguendo le sue piste, l’ispettore riesce a trovare tracce che gli lasciano pensare fosse il marito di Lizzie il Golem. Convince pertanto il giudice a rinviare la pena di morte di Elizabeth e chiede a quest’ultima di scrivere una dichiarazione di suo pugno. La donna però scrive sul foglio di essere lei il Golem.

Il finale del film

Il finale è pieno di possibilità e si lascia al pubblico la fantasia di credere come meglio ritiene opportuno. Sconvolto dalla scoperta l’ispettore non rivela nessuno che Elizabeth sia il Golem, lascia che venga giustiziata dopo aver scoperto tutti i suoi efferati omicidi. Tuttavia pare proprio che quello del marito non sia avvenuto per mano sua, bensì per mano di Aveline, amante di lui e gelosa del successo di Lizzie.

Alla fine del film, viene messa in scena la vita di Elizabeth. È Aveline a ricoprire il suo ruolo, e durante la scena dell’impiccagione muore davvero. Nell’ispettore comincia ad insinuarsi il dubbio che sia Dan Leno il vero Golem di Limehouse. Lui è il serial killer responsabile degli omicidi brutali? La sua natura oscura e contorta è rivelata, svelando come abbia ucciso le donne con una ferocia terribile. Elizabeth Cree, Dan Leno, e tutti gli altri personaggi, sono legati da un filo impercettibile ma che li destina ad un finale amaro.