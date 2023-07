Cos’è successo al Professor T? È andato in carcere? Quante stagioni sono?

“Professor T” è una serie televisiva tedesca incentrata sul Professor Jasper Teerlinck, interpretato da Koen De Bouw, un brillante professore di criminologia con eccentricità comportamentali. Ma cosa sappiamo sulle sorti di questo prof iper acuto? Quante stagioni prevede la serie?

Professor T è finito in prigione?

Il personaggio di Professor T è noto per le sue capacità di osservazione acute e la sua abilità nel risolvere casi di omicidio complessi.

Nella serie, il Professor T collabora con la polizia per risolvere vari casi di omicidio, spesso mettendo a dura prova le sue relazioni personali e affrontando le sfide della sua condizione mentale.

In una delle ultime stagioni il professor T si ritrova anche lui dall’altro lato. Viene infatti accusato di aver sparato a sangue freddo un poliziotto e finisce in prigione. Sebbene la sua scomoda situazione, le forze dell’ordine si ritrovano a chiedere il suo parere e le sue consulenze per altri casi su cui stanno lavorando. Nel mentre viene fissata la data del processo.

Quante stagioni sono in tutto?

In totale stiamo parlando di ben quattro stagioni della serie, la terza tra le quali è proprio quello che vede il protagonista al gabbio a vivere scomodissime e delicate situazioni. Le stagioni sono così ripartite:

Prima stagione, composta di 4 episodi, andata in onda in Italia nel 2018

Seconda stagione, anch’essa composta di 4 episodi, andata in onda in Italia nel 2020

Terza stagione, sempre composta di 4 episodi, andata in onda per noi la prima volta sempre nel 2020

Quarta stagione, anch’essa prevede 4 episodi, è andata in onda in Italia nel 2021.

Ci sarà un’altra stagione?

Purtroppo non ci sono belle notizie per i fan del remake tedesco della serie tv belga. Non è infatti prevista la quinta stagione del Professor T. A darne conferma è stata proprio la rete televisiva tedesca ZDF. Si conclude tutto con l’ultimo episodio della quarta stagione.