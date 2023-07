90 Giorni per Innamorarsi: che fine hanno fatto Angela e Michael? Quanti figli hanno?

Angela Deem e Michael Ilesanmi sono due grandi protagonisti del programma intitolato ‘90 giorni per innamorarsi’. Molti i telespettatori che si sono appassionati alla loro storia, ma cosa sappiamo oggi sulla coppia? I due stanno ancora insieme? Angela e Michael hanno avuto dei figli? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Cosa sapere sul programma ’90 giorni per innamorarsi’

90 giorni per innamorarsi è il titolo di un celebre programma televisivo statunitense in onda in Italia in prima serata su Real Time da ormai qualche anno. E di preciso da aprile del 2014. Per chi non lo sapesse i protagonisti del programma in questione sono delle coppie formate da cittadini stranieri e cittadini americani. L’obiettivo della trasmissione è quella di seguire le vicende legate ad ogni coppia e scoprire se per i fidanzati in questione bastano 90 giorni per decidere di convolare a nozze prima che il visto del partner possa scadere e di conseguenza quindi la persona in questione sia costretta a dover lasciare il paese.

Angela Deem e Michael Ilesanmi grandi protagonisti del programma

Diverse sono le coppie protagoniste della trasmissione, ma tra queste è impossibile non menzionare quella composta da Angela e Michael. La coppia in questione è una delle più amate e discusse del programma da ormai diversi anni, e proprio per tale motivo è ancora molto alta l’attenzione nei loro confronti. Molti sono coloro che si domandando se Angela e Michael hanno avuto dei figli oppure no. In realtà a tale domanda è possibile rispondere di no. Infatti nonostante la donna si sia sottoposta a degli interventi per perdere i chili in eccesso e a trattamenti di chirurgia estetica ecco che non è riuscita ad avere un bambino dal marito Michael.

Chi ha avuto modo di seguire la loro storia sa molto bene che l’uomo avrebbe tanto desiderato avere un figlio tanto che la famiglia di lui avrebbe anche proposto alla donna di lasciare che il marito avesse un figlio da un’altra donna da crescere poi insieme a lei. Una richiesta non accettata da Angela che sembrerebbe stia cercando diverse soluzioni per regalare un figlio al marito. Ma nonostante tutto ad oggi non sembrerebbero avere avuto ancora dei figli.

Angela e Michael stanno ancora insieme?

Nessun figlio per la coppia. Ma i due stanno ancora insieme oppure no? Dopo il matrimonio celebrato nel 2020 Angela e Michael hanno vissuto diverso tempo distanti. Angela infatti si è vista costretta a rientrare negli Usa a causa della morte della madre per covid. E i due sono rimasti distanti per circa due anni nel corso dei quali la donna ha fatto il possibile per modificare il suo aspetto e sembrare più giovane. La sua scelta non è stata però condivisa dal marito e per una serie di motivi i due si sono trovati ad affrontare un periodo di profonda crisi. Ad avvalorare tale tesi anche il fatto che Angela non ha più postato video, foto e dediche per il marito.

Ma, come stanno oggi le cose tra i due? Molti fan del programma e della coppia credono che Angela sia volata in Nigeria dal marito. E se così fosse significherebbe quindi che la crisi tra i due sia stata superata. Ma sarà davvero così? Al momento non è possibile dare una risposta certa.