Non Sono Una Signora, il commento de La Velenosa – EPISODIO 4: vincono The Nancies, Amanda Lear valore aggiunto

Purtroppo Non sono una Signora è finito. Io sento già la mancanza di quel clima di festa, di allegria e spensieratezza. Come farò ora il giovedì sera senza Elecktra, Vanessa e Maruska? No non lo accetto! Spero vivamente in una seconda stagione, uno perché gli ascolti hanno premiato, due perché è sempre stato in tendenza su Twitter il giovedì sera e tre perché chi lo ha guardato vuole assolutamente una seconda stagione. È partito con i peggiori auspici, rimandato all’inverosimile tanto da fare pensare che chissà cosa avremmo visto, e alla fine è stato un programma super gradevole, leggero, divertente e simpatico. Abbiamo visto dei programmi davvero volgari e tremendi andare avanti anni, e questo lo volete stoppare dopo solo una stagione? Ma dai su. Alla fine le critiche vengono o da chi per preconcetto non l’ha visto, perché solo a sentire Drag Queen corre in chiesa a confessarsi o da chi non ha ancora capito cosa siano le Drag Queen. Quindi diciamo la verità, non contano una mazza.

Ma veniamo alla puntata di ieri. Alla fine hanno vinto The Nancies, alias Gigi e Ross, seconda She Funk, ovvero Andreas Muller. Per me sono stati tutti bravissimi, camminavano sui tacchi meglio di me, quindi la vittoria è stata la cosa che meno mi ha interessato. È un programma che non ti invoglia a parteggiare più per uno che per l’altro. Certo alcuni sono stati più bravi, ma nel complesso è una gara che non vive di competizione. Sotto le altre tre Drag si nascondevano Simone Montedoro, Andrea Lo Cicero,che sembrava un altro rispetto a quello visto sull’Isola dei famosi, e Enzo Paolo Turchi che ho trovato di una dolcezza infinita. Quando hanno mostrato il video di come si era preparato a vestire i panni di una Drag Queen mi ha commossa. Io sono una serpe Velenosa e non mi commuovo facilmente, ma a sto giro il biondino mi ha fregata. Un Enzo Paolo Turchi inedito, che ha raccontato la sua difficile infanzia e che con grande umiltà ha spiegato che ha ancora molto da dare professionalmente, non vuole stare in un angolo. Non so mi ha davvero colpita.

Valore aggiunto della puntata sicuramente Amanda Lear. Io la amo perché è una str***a divertente . È arrivata a sostituire Mara Maionichi, si è esibita con le Drag a 84 anni, inutile dirvi che si muove meglio di me, e ha rubato la scena a tutti. È riuscita anche a fare sciogliere Alba Parietti e a far uscire la sua ironia. Ieri sera sono state un duo comico pazzesco.

Vi dico solo che Amanda, ha esordito dicendo ad Alba:

“Ti adoro, ti seguo fin da quando sono bambina”

Lei non conosceva minimamente i personaggi che si nascondevano sotto le Drag, lo vedevi dalla faccia che faceva quando dicevano il nome. Se si farà un’altra stagione, spero che Amanda ci sia! Dopo ieri sera non può esserci Non sono una Signora senza Amanda Lear! Come avete notato sono entusiasta e non riesco a contenermi, vi dico sempre quello che penso con verità, nel bene e nel male e qua signori miei non c’è niente che non mi sia piaciuto!

Aspettando dunque non sono una signora 2 vi saluto.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Non Sono Una Signora, i cinguettii migliori della finale

“Sono contentissima di essere qui. Ti adoro da bambina, ti seguo sempre”

Amanda Lear ad Alba Parietti#NonSonoUnaSignora pic.twitter.com/lPs8bkzS8m — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) July 27, 2023

– Vedo Amanda seriamente preoccupata

– Sto cercando di capire quello che dici#NonSonoUnaSignora pic.twitter.com/l7TS9NUR0q — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) July 27, 2023