Simona Branchetti è sposata? Cosa sappiamo della sua vita privata, tra l’ex marito Federico Quaranta e nuove fiamme

Giornalista ma anche conduttrice televisiva, Simona Branchetti è molto apprezzata dai telespettatori per la serietà che la contraddistingue. Ma anche per il suo grande talento. Ma esattamente, cosa sappiamo della sua vita privata? La conduttrice è sposata? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Chi è Simona Branchetti

Simona Branchetti è nata a Meldola, comune della provincia di Forlì-Cesena, il 15 agosto del 1976. Dopo aver completato gli studi presso l’Università di Bologna ed aver ottenuto la laurea in Giurisprudenza ecco che la Branchetti ha iniziato a collaborare, nel 2002, con diversi quotidiani ottenendo nel 2005 l’attestato di giornalista professionista.

Nello stesso momento ha anche iniziato a lavorare in diversi programmi di intrattenimento ma il successo è arrivato negli anni compresi tra il 2003 e il 2007 quando ha iniziato a collaborare con la redazione di Sky TG24. Nel 2007 è invece iniziata la sua esperienza su Canale 5 all’interno della redazione del TG5.

Le informazioni sulla vita privata della giornalista

Diverse quindi le informazioni che riguardano la vita professionale della Branchetti. Ma, cosa sappiamo invece del suo privato? Negli anni compresi tra il 2008 e il 2013 la giornalista e conduttrice è stata sentimentalmente legata al conduttore televisivo e radiofonico Federico Quaranta. La coppia si è sposata il 9 maggio del 2008 ma la storia purtroppo non è finita nel migliore dei modi. Ed infatti dopo 4 anni di intensa relazione si sono detti addio. Il motivo dell’addio non è chiaro, entrambi infatti sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e in riferimento alla loro separazione non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione.

Entrambi dopo la separazione hanno voltato pagina. Federico Quaranta è sentimentalmente legato ad una donna di nome Giorgia Iannone de Sousa dalla quale ha avuto una bambina nel 2018. La Branchetti invece aveva ritrovato la felicità al fianco dell’avvocato Carlo Longari conosciuto nel 2016 e con il quale è convolata a nozze nel 2017.

La giornalista era convinta di aver finalmente trovato l’uomo della sua vita ma purtroppo anche questa relazione si è rivelata fallimentare. La coppia infatti nel 2021 ha annunciato l’intenzione di volersi separare. Anche in questo caso non si conoscono i motivi della fine della loro storia, ma stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni questa separazione sembra proprio che abbia segnato ancora di più la giornalista. Oggi la Branchetti sembrerebbe essere single.