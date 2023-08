Chi sono e cosa fanno nella vita Beppe Tenti e il figlio Filippo Tenti, protagonisti di Overland?

“Overland” è un programma televisivo che ha affascinato e affascina il pubblico dal 1996: in onda su Rai 1, offre un’incantevole finestra sul mondo dei viaggi attraverso le avventure di Beppe Tenti. Beppe, che ha avuto la forza e la tenacia di fare della sua passione per i viaggi un lavoro, ha fondato un’agenzia di viaggi chiamata “Adventure Overland”, che cura assieme al figlio Filippo. La sua straordinaria avventura nel mondo delle spedizioni e dei viaggi avventurosi ha avuto il via nel 1967, quando decise di dire addio alla sua precedente carriera di impresario edile per fondare la Trekking International.

In questa sede vogliamo scoprire qualcosa in più sul suo conto e su quello del figlio Filippo.

Beppe Tenti, il suo percorso lavorativo

Il suo percorso è stato segnato da un viaggio epico al Kilimanjaro con amici di Torino, che ha cambiato radicalmente la sua prospettiva. La scoperta di culture e abitudini in luoghi remoti ha innescato la sua sete di conoscenza e l’ha portato a condividere questa passione con i suoi figli, accompagnandoli in viaggi fin dalla loro infanzia.

L’ascesa di “Overland” non è stata priva di sfide, con imitazioni e concorrenza, ma Beppe ha adattato la sua visione creando viaggi televisivi e producendo video televisivi e in particolar modo per la Rai a partire dal 1982 (quando ha partecipato come capo della seconda troupe televisiva e controfigura nella miniserie Marco Polo.

Filippo Tenti, figlio di Beppe: ecco cosa fa nella vita

Il figlio di Beppe, Filippo Tenti, è una parte fondamentale di questa storia. Nato nel 1985 a Milano, ha abbracciato il ruolo di capo spedizione per i viaggi di “Overland” oltre a diventare il produttore e persino il conduttore del programma. Crescendo con l’esperienza di suo padre, Filippo ha iniziato a esplorare il mondo fin da giovane età, sviluppando una straordinaria apertura mentale e una determinazione che lo ha portato a svolgere vari ruoli televisivi.

Oltre a regista e conduttore, Filippo è autore e fotografo, dimostrando una versatilità eccezionale nel portare avanti la tradizione di “Overland” e nel condividere con il pubblico l’entusiasmo per l’esplorazione di nuove culture e terre lontane.