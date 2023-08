L’isola delle 30 bare, quante puntate sono? Come finisce?

L’Isola delle 30 Bare è una miniserie di origine francese tratta dall’omonimo romanzo di Maurice Leblanc. Scopriamo insieme quante puntate sono e come finisce.

La trama e quante puntate sono

Trattandosi di una mini serie, partiamo con dire che ci sono state solo tre puntate ognuna da due episodi (Quindi sei episodi in toto). Protagonista della storia è Christine che nel bel mezzo della sua vita riceve un video anonimo che la ritrae durante il parto avuto da adolescente. Nel video scopre che la morte del neonato in realtà non è stata fatalità ma provocata dalle ostetriche, le tre sorelle Archignat. Raccontato tutto a suo marito, fa ritorno sula sua isola. Durante il viaggio viene avvelenata e finisce in acqua ma portata in salvo fino alla riva della sua isola. Ripresasi dallo scossone inizia ad indagare e tutto le lascia pensare che il suo ritorno a casa abbi scatenato il risveglio della profezia delle 30 bare procurando molte morti.

Il finale della miniserie L’isola delle 30 bare

Nelle ultime due puntate, aiutata da Raphael, Christine trova un registro battesimale, che le lasci dedurre di essere la madre biologica di Paul.

Le cose iniziano a precipitare. Christine deve subire le accuse di Padre Fabre secondo il quale è lei la sola responsabile del maleficio che ha investito l’isola. Nel frattempo, Paul viene arrestato da Stéphane, anche se quest’ultimo ha molti dubbi sulla sua effettiva responsabilità. Nel frattempo molti isolani spaventati dalle morti diventano promotori di una rivolta. La folla assale Stéphane e rinchiude Christine con Paul all’inferno di un deposito a cui danno fuoco.

Il vero colpo di scena è scoprire che il padre di Christine sia sempre stato a conoscenza di tutta la verità, una verità che confonde Christine e la porta ad accusare Stephane della morte di Emilie. Nell’ultima scena Stephane e Raphael hanno un conflitto, e durante la colluttazione parte un colpo di pistola che uccide Stephane.