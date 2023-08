Un Posto al Sole, pausa estiva: quando riprenderà la serie tv Rai ambientata a Napoli?

Moltissimi sono i telespettatori che da ormai diversi anni seguono con costanza e passione ‘Un posto al sole‘, celebre soap opera italiana trasmessa su Rai 3 dall’ormai lontano 1996. E proprio i fan del programma non saranno molto contenti di sapere che tra pochi giorni la soap opera in questione si fermerà per una pausa estiva. Esattamente, quando andrà in pausa e quando riprenderà? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Un posto al sole, quando va in pausa e quando torna in onda

Durante la stagione estiva si sa, sono molti i programmi che vanno in pausa. E tra questi vi troviamo anche la celebre soap opera di Rai 3 intitolata ‘Un posto al sole’. Nello specifico stiamo parlando di una pausa che durerà per due settimane, periodo questo nel corso del quale le puntate inedite non verranno trasmesse.

In modo specifico è possibile dire che Un Posto al Sole andrà regolarmente in onda fino a venerdì 11 agosto mentre invece lo stop è previsto a partire da lunedì 14. Tale stop, come affermato in precedenza, durerà per 15 giorni fino al prossimo 28 agosto. Proprio a partire da lunedì 28 la soap opera tornerà in onda con la normale programmazione. E quindi verrà trasmessa su Rai 3 da lunedì a venerdì a partire dalle ore 20.50.

Cosa andrà in onda al posto di Un Posto al sole?

Al posto delle puntate inedite di Un posto al Sole verranno trasmesse delle vecchie puntate. Ed in modo particolare quelle che più di tutte nel corso dell’ultimo anno hanno entusiasmato ed emozionato i telespettatori. E quindi sicuramente verranno trasmessi gli episodi che più di tutti hanno colpito i telespettatori con i personaggi che più di altri sono riusciti a far breccia nel cuore della gente.

Per scoprire di quali episodi stiamo parlando non ci rimane che attendere ancora qualche giorno.