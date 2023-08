Caso Massimo Segre e Cristina Seymandi, perché le corna interessano così tanto?

I tradimenti o presunti tali fanno sempre parlare. E’ quello che è accaduto oggi con il video del monologo in cui Massimo Segre, noto commercialista torinese ed esperto di finanza, accusava la fidanzata Cristina Seymandi di averlo tradito con un altro uomo davanti agli invitati della festa prima delle nozze. “Auguro a Cristina la libertà di amare un avvocato a cui tiene più che a me” queste sono state le parole pronunciate da Segre, poi divenute virali. Per quale motivo, però, l’argomento “corna” interessa ad un maggior numero di persone tanto da dover finire su tutti i giornali? E’ più o meno ciò che accade quando gli spettatori si immedesimano in un programma come Temptation Island, che continua a macinare ascolti in estate. Ecco quali potrebbero essere più o meno le ragioni (psicologiche).

Per sentirsi meglio

Molte persone possono relazionarsi ai tradimenti in quanto possono aver vissuto situazioni simili o conoscono qualcuno che l’ha fatto. Questa vicinanza personale alimenta l’interesse nel discutere e analizzare i dettagli dei tradimenti. In questo caso, le persone esterne sono interessate in quanto tutti hanno più o meno affrontato l’essere traditi dalla persona amata e questo li fa sentire meno soli e più confortati. “Non è sucesso solo a me” la classica frase che più o meno la maggior parte delle persone tradite si sentono di ripetere come un mantra nella mente.

2. Rotture delle aspettative sociali

I tradimenti sfidano le norme sociali e le aspettative nei rapporti romantici e di fiducia. La rottura di queste norme può essere affascinante e provocare discussioni sulla moralità, sulle dinamiche di coppia e su come le persone affrontano situazioni complesse.

3. Intrighi e segreti

I tradimenti sono spesso associati a segreti, inganni e doppie vite. Questi elementi creano un senso di mistero e intrigo che cattura l’attenzione delle persone e le tiene incollate alle storie.

4. Curiosità psicologica

Le persone sono spesso curiose di comprendere le ragioni psicologiche dietro i tradimenti. Cosa spinge qualcuno a tradire? Quali sono le dinamiche che portano a questo comportamento? Queste domande stimolano discussioni e analisi psicologiche.

5. Apprendimento Sociale

Osservando le storie di tradimenti, le persone possono apprendere come navigare le complesse dinamiche delle relazioni e prevenire situazioni simili. Questi racconti possono fungere da casi studio per comprendere meglio le conseguenze dei comportamenti.

6. Ciò che disgusta attrae

Stando all’analisi psicologica della psicoterapeuta Maiuri riportata anche alla rivista Rolling Stones, ciò che disgusta in realtà attrae “perché il disgusto non è che l’altra faccia del piacere, ed esprimerlo rappresenta una sensazione in un certo senso orgasmica”. Insomma, tante persone discutono sulla morale e di comportamenti giusti ma alla fine quasi sempre alcuni hanno una forte attrazione per ciò che è sbagliato o quanto meno porta a trasgredire.

7. Analisi dei Ruoli di Genere

Le storie di tradimenti possono spingere le persone a riflettere sui ruoli di genere all’interno delle relazioni e sulla società. Ciò può portare a discussioni sulle aspettative sociali e sulla pressione culturale legata alle relazioni.

8. Riflessione sul Concetto di Fiducia

I tradimenti sollevano questioni profonde sulla fiducia all’interno delle relazioni. Le persone possono essere interessate a esplorare come il tradimento influisce sulla fiducia reciproca e su come questa possa essere ricostruita o persa.