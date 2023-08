Studio Battaglia 2, quando uscirà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie Rai

Studio Battaglia è tra le fiction Rai che ha più entusiasmato il pubblico e che tornerà con una seconda stagione molto avvincente. Ma quando uscirà Studio Battaglia 2? E cosa accadrà ai personaggi che conosciamo?

Studio Battaglia 2, ecco quando uscirà

Partiamo subito con il tranquillizzare i fan. Quasi sicuramente nel febbraio 2024, dopo Sanremo rivedremo la fiction in onda su Rai 1. La programmazione della rete nazionale, in fermento proprio in queste settimane per organizzare le prossime stagioni autunnali ed invernali, prevede infatti di riproporre Studio Battaglio all’inizio del prossimo anno.

Anticipazioni seconda stagione di Studio Battaglia

Avevamo lasciato la prima stagione con un interrogativo sullo stato di salute di Giorgio. Ebbene nella seconda stagione ripartiremo proprio da qui, dalla situazione sentimentale di Anna, che si era lasciata andare da una forte passione con Massimo. E ancora vedremo Zander far fatica a liberarsi di Marina.

Le protagoniste indiscusse restano le avvocatesse di casa Battaglia, combattive, dedite sopratutto al diritto di famiglia, divorziste incallite. Entrerà a far parte attivamente del team anche la sorella minore Viola. Ognuna di loro dovrà affrontare il lavoro e al contempo le vicissitudini della vita quotidiana, senza mai tradire l’amore reciproco, i propri sogni e l’ironia che le rappresenta. Viola farà molta fatica a diventare indipendente, mentre Nina dovrà mettersi in gioco e in discussione (arriverà per lei il momento di crescere).

Quante puntate saranno?

Infine ricordiamo che vedremo sempre tre puntate per Studio Battaglia 2. Ogni episodio sarà incentrato su un caso legale, al quale lo studio dedicherà tempo e spazio. Un modo come un altro insomma di affrontare temi moderni e delicati, legati al diritto di famiglia. Anna in particolare si dedicherà ad un caso particolarissimo.

Sarà la procuratrice infatti della nota chef-influencer “Michela in famiglia” la quale decide di intentare una causa contro il marito Corrado, uomo che tiene incentrato nelle sue mani tutto il potere economico costruito grazie a lei.