Orieleful, sembra giunta davvero l’ultima puntata: Oriana lascia l’Italia e torna in Spagna | Le pillole de La Velenosa

Sembra davvero giunta al termine la soap dell’estate. Orieleful ci ha regalato davvero tanto eppure, come tutte le cose belle è destinata a finire. Oriana Marzoli, la nostra eroina, ha comunicato oggi, tramite il portale spagnolo Mtmad con cui collabora, che a breve lascerà la sua casa di Milano per tornare definitivamente a Madrid. La venezuelana ha partecipato al GF Vip sperando di avere degli sbocchi lavorativi anche qua in Italia e invece così non è stato. Come sappiamo questa edizione del reality e i suoi protagonisti sono stati “cancellati” da Mediaset per volere di Pier Silvio Berlusconi. Inoltre sempre l’AD di Mediaset ha escluso da qualsiasi programma gli ex gieffini, addirittura nel primo promo del programma in onda in questi giorni, i vipponi dell’ultima edizione non compaiono. Giustamente quindi la Marzoli ha deciso di tornare in Spagna dove invece il lavoro va a gonfie vele e dove si dice è pronta ad un altro reality. E Daniele in tutto questo, vi chiederete? Il motivo del loro ultimo litigio fu proprio questo, il lavoro di Oriana che la porterebbe in Spagna. Per Daniele la lontananza non era un’opzione. Ma veniamo a quanto detto dalla Marzoli, che fa capire senza nominarlo che la relazione col veneto è davvero giunta al capolinea:

“Come potete sentire sono ancora influenzata. Chi di voi mi segue sul mio canale broadcast e su Instagram sa che ho passato tre giorni brutti dovuti ad un malessere generale. Sono stata male, ma adesso sto molto meglio nonostante la congestione nasale. Quest’anno è la prima volta in vita mia che, nonostante avessi la possibilità, non sono praticamente andata in vacanza. Ho passato molto tempo tra Milano e Madrid senza andare al mare. L’unica volta prima di Ibiza è stata in Sardegna, ma ero lì per lavoro e in più sono successe una serie di cose (fa riferimento all’ultima lite con Dal Moro, ndr) che hanno rovinato l’atmosfera.

Poi sono andata ad Ibiza, ma il giorno prima è successo quello che tutti voi sapete, quindi ci vado da sola. Resto due giorni da sola, poi alla fine ho detto ‘Ok, passiamo questo ultimo giorno tutti insieme’. Poi sono tornata a Madrid e sono stata male, sarei dovuta andare a Marbella con le mie amiche, un altro viaggio che non sono riuscita a fare, ma in ogni caso potrei ancora raggiungerle. Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid”.

Io in fondo questi due ragazzi li voglio ringraziare perché hanno reso meno noiosa la mia estate. Ogni due settimane si mollavano, spu**anandosi vicendevolmente sui social. Ci hanno regalato il trash di cui avevamo bisogno. In fondo non ho mai creduto che come coppia potessero durare, troppo diversi e troppo “prime donne” entrambi. Buona fortuna a tutti e due, un po’ mi mancheranno.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti