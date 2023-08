Temptation Island: mai come quest’anno i protagonisti fanno parlare di loro | Le pillole de La Velenosa

Di solito una volta che Temptation Island finisce, l’interesse per i protagonisti scema, invece quest’anno sono gli eroi dell’estate! Per prima cosa va detto che Daniele De Bosis e la sua tentatrice Benedetta, si frequentano. Ve li ricordate a Temptation? Vi ricordate i loro discorsi?

“Sei bella”

“Sì?”

“Sì”

“Anche tu”

“Davvero?”

“Sì”

“Hai freddo?”

“Sì, tu?”

“S”.

Ecco io vorrei essere una mosca per sentire i loro discorsi.

L’ex fidanzata di Daniele, Vittoria, negli ultimi giorni si è mostrata spesso in compagnia del tentatore Edoardo, quello con cui all’interno del villaggio ha avuto un rapporto speciale. Quello con cui si è chiusa nella casetta senza telecamera. Quello che una volta soli e senza immagini ansimava parecchio.

Di Alessia e Davide ancora non si è capito nulla, stanno insieme? Sono in pausa di riflessione come hanno detto a Filippo nell’ultima puntata? Chi ci capisce qualcosa è bravo. Rispondendo alle domande dei follower, Davide ha detto che non vivono più insieme ma che si vedono comunque tutti i giorni. È stato fatto notare ad Alessia che Davide dice di considerarsi single e lei ha risposto così:

“Se a dichiararsi single deve essere il cuore, per quanto mi riguarda non mi posso dichiarare single, al momento! Il sentimento ancora c’è da parte mia. Però ovviamente so che non mi posso nemmeno lasciar calpestare da ciò che provo e mettermi da parte, l’amore per se stessi è la cosa più importante e io mi sto amando troppo poco!”

Voi ci avete capito qualcosa? Io no. Poi arriviamo a Perla e Mirko. Lei ha detto di non voler rispondere alle domande dei follower perché non si sente ancora pronta, mentre Mirko non ha avuto problemi. Le domande più frequenti per lui sono: come ha fatto a dimenticare così in fretta 5 anni passati con Perla e a buttarsi subito in una relazione con Greta e cosa prova ad oggi per la ex. Il ragazzo ha risposto così:

“Nessuno ha dimenticato 5 anni di relazione e soprattutto non in 20 giorni , perché i 20 giorni sono la parte finale di un percorso e di problemi che già c’eran, perché se no non andavamo in un programma come Temptation Island. Arriva il momento in cui una persona capisce che deve avere la maturità e il coraggio di andare avanti e di lasciare andare. Quando sai che hai dato tanto ed è stato dato tanto ma che non puoi più fare niente per migliorare quella situazione devi lasciare andare.

Abbiamo deciso di vederci quasi subito dopo la fine del programma solo che sono stati cambiati poi i programmi non so per quale motivo e dopodiché non c’è stato più modo di fare un confronto in maniera matura. Io non ho mai avuto problemi ad avere un confronto e a parlarle. Non ci siamo visti ma in ogni modo abbiamo avuto dei confronti al telefono. L’ho aiutato anche con alcune cose del trasloco e del suo lavoro come è giusto che sia, perché non mi sarei mai tirato indietro. L’unica cosa è che non ci siamo visti per il semplice fatto che sono stati cambiati i programmi all’ultimo e non so perché e ho anche capito che non sarebbe stato un confronto face to face maturo.

Provo un grande bene per Perla e so di aver dato tutto quello che potevo in questi 5 anni, solo che a un certo punto cambi il modo di vedere le cose. Ci sono cose e momenti che non dimentichi, che ti rimangono dentro e diventano un bagaglio di vita. Non si possono dimenticare una relazione e una persona con la quale hai condiviso tanto , cambi soltanto il modo di vedere le cose”.

Ma veniamo al pettegolezzo più gustoso. Giuseppe detto American boy e la fidanzata Gabriela sono usciti insieme dal programma. La tentatrice di lui, Roberta detta Candy Candy, ha fatto più video di TikTok parlando di corna, ed è palese che lanci delle frecciatine a Gabriela. La ragazza ha anche fatto capire che lei e Giuseppe finito il programma si sono sentiti. American boy ha smentito categoricamente mentre Gabriela ha risposto così:

“Ci tenevo a dire, mi sono arrivati tantissimi messaggi dove mi dicevano che Roberta ossia ‘Candy Candy’ ieri faceva una diretta con altre tentatrici del villaggio dove parlavano di Giuseppe e ‘prendevano in giro me’ io non ho visto la diretta quindi non so nulla per certo. Ma ci tenevo a dire che se così fosse stato siamo tutti adulti e vaccinati ed io a queste stupidaggini non mi ci abbasso, se aspettate una risposta da me a meno che non leggo il mio nome io non risponderò mai, non darò mai visibilità a chi sta in cerca solo di questo. Se c’è qualche problema il mio Instagram è questo non tengo bloccato nessuno mi contattano.

Per quanto riguarda TikTok che anche lì mi arrivano migliaia di messaggi e commenti dove dicono sempre che lei mi butta ‘frecciatine’ vi ripeto io tengo 20 anni per me queste sono tutte tattiche per arrivare ad una mia risposta e fare un po’ di gossip, Quindi ripeto finché non leggerò il mio nome non ‘credo’ che mi abbasserò mai a questi livelli.

In tutto ciò io sto BENISSIMO con Giuseppe mi dispiace per chi ci è rimasto male.

Detto questo non ne parlerò più! Un bacino a tutti”.

Speriamo continuino così perché io sto amando tutto ciò

Per oggi è tutto baci velenosi a tutti