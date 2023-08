Wilma Faissol, lady Facchinetti e le sue perle: “Quelli celibi di sicuro ce l’hanno piccolo”

Lady Facchinetti svela la sua opinione hot riguardo i suoi gusti sugli uomini

Pochi giorni fa, Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha espresso alcune sue opinioni hot riguardo gli uomini e la vita sessuale. La donna inoltre è anche imprenditrice di numerosi prodotti tra cui anche quelli riguardo la sfera intima e ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram. “Sono innamorata ma ce l’ha piccolo” ha chiesto la seguace a Lady Facchinetti.

“L’unico vero complesso maschile è il pisello. Solo il pisello. Naso? Irrilevante per le donne. Basso? Un bel fisico può risolvere” ha risposto senza peli sulla lingua la donna. “Se è miliardario col micro pene, è inutile. Solo follie, parafilie, odio verso le donne. Sicuro molti di quelli che rimangono celibi hanno il pisello minuscolo” ha poi aggiunto Faissol diretta. “Il pisello è il grande determinante della personalità di un uomo” ha infine chiosato la donna. Delle dichiarazioni che hanno fatto il giro del web e dei giornali. Però ora, però Francesco Facchinetti tace e appare in qualche foto pubblicate sull’account della moglie.

Il progetto hot di Wilma Faissol

Wilma Helena Faissol, direttrice creativa del brand, ha messo sul mercato non solo dei profumi intimi realizzati con mix di oli per stuzzicare corpo e mente ma anche cosmetici per parti intime come un blush o un balsamo per i capezzoli ma anche altri prodotti ideali per rendere più sexy qualsiasi parte del corpo dai piedi alla testa.