L’ombra della violenza, come finisce? Trama e finale di Calm With Horses

“Calm with Horses” (titolo originale de L’ombra della violenza) è un film drammatico del 2019 diretto da Nick Rowland, basato su una storia di Colin Barrett. La trama si concentra sulla lotta del protagonista tra la sua fedeltà alla famiglia criminale e il suo desiderio di una vita migliore per suo figlio autistico. Ma scopriamo insieme qualcosa di più.

La trama di Calm with Horses (L’ombra della violenza)

Il centro della narrazione è l’ex pugile conosciuto come Arm (interpretato da Cosmo Jarvis, noto anche come cantautore) che risiede nelle remote campagne irlandesi e ha guadagnato una reputazione temibile come braccio destro di una famiglia di spacciatori, i Devers.

Tuttavia, Arm si trova ad un bivio, diviso tra due mondi contrastanti. Da un lato, c’è la responsabilità di proteggere i Devers, e dall’altro, c’è la sua famiglia personale.

In particolare, Arm è padre di un bambino autistico di 5 anni di nome Jack. Nonostante il suo lavoro, Arm si sforza costantemente di essere un buon padre per lui. Si ritrova così ad affrontare una situazione di conflitto tra le due famiglie a cui tiene profondamente. Ma il destino sta per prendere una svolta.

Un giorno, i Devers gli chiedono di compiere il suo primo omicidio. Arm si ritrova a dover prendere una decisione estremamente difficile e cerca del tempo per ponderare su ciò che gli è stato richiesto. Il suo tentativo di seguire la strada morale metterà in pericolo non solo la sua famiglia personale, ma anche coloro che gli sono vicini.

Come finisce il film? (Attenzione: rischio spoiler)

Nel finale del film, dopo aver compiuto vari crimini per conto della famiglia criminale, Douglas arriva a un punto di svolta. Decide di ribellarsi e proteggere suo figlio Jack, mettendo fine al suo coinvolgimento con la violenza e il crimine organizzato. In uno scontro finale, Douglas affronta il capo della famiglia criminale e lo uccide, dimostrando finalmente di essere “calmo con i cavalli” – un riferimento al suo modo di calmare i cavalli impauriti.

Il film si conclude con Douglas che abbandona il mondo criminale e cerca di iniziare una nuova vita con suo figlio, cercando di rimediare agli errori del suo passato.