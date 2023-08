Il dramma di Sandy Di Varano: muore a 36 anni dopo un incidente in moto | L’incontro con la madre grazie a Le Iene

Sandy Di Varano, il dramma del 36enne morto in un incidente in moto. Il giovane grazie al programma di Italia 1, ovvero Le Iene aveva esaudito uno dei suoi più grandi sogni, ovvero ritrovare la sua mamma. Una vera tragedia quella accaduto a Giulianova, l’uomo lascia moglie e una figlia. Ma cerchiamo di capire che cosa purtroppo è accaduto.

Il dramma di Sandy Di Varano: cosa è accaduto al 36enne

È morto all’età di 36 anni, un uomo di Varano, in seguito ad un incidente avvenuto nella serata di domenica 20 agosto intorno alle ore 20:30, sulla statale 16 proprio vicino al sottopassaggio del supermercato Sì a Giulianova. Improvvisamente, per delle cause che al momento sono ancora sconosciute ed in fase di accertamento, è avvenuto uno schianto tra un’ auto e una moto. Ad averne la peggio è stato proprio il 36enne. Coinvolta nello schianto una Mini alla cui guida c’era un quarantenne. Alla moto, una Yamaha, in Sella c’era proprio Sandy di Varano.

Lo schianto è stato davvero improvviso e soprattutto molto violento, tanto che alcuni passanti che si trovavano lì in quel momento, vista la situazione hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e chiamato una ambulanza che è giunta sul posto nel giro di pochi istanti. Nel momento in cui siamo i sanitari sono arrivati sul posto, purtroppo questi si sono ritrovati davanti una scena davvero da brividi.

Il 36enne effettivamente è apparso sin da subito molto grave, avendo riportato traumi alla schiena, al torace e alla testa. I sanitari hanno cercato di rianimarlo per diverso tempo ma purtroppo le sue condizioni pare fossero davvero molto gravi, tanto che dopo qualche minuto il 36enne è deceduto. Al fine di accertare le dinamiche dell’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno fatto i giusti rilievi. Il conducente della Mini è stato sottoposto ad esami ed è risultato negativo all’alcoltest ed anche al drug test.

Chi era Sandy Di Varano?

Sandy era una giovane papà di 36 anni, il quale lascia una moglie e una bambina. Subito dopo la morte, il corpo della vittima è stato trasportato presso l’obitorio dell’ospedale di Giulianova dove sarà effettuata l’autopsia.Il 36enne, giovane papà lavorava presso lo stabilimento di Amadori a Mosciano Sant’Angelo.

Sandy era originario di Isola Gran Sasso, dove viveva insieme alla sua famiglia, la moglie Monia e la figlia. Dopo la notizia della sua morte a parlare è stato il sindaco di Isola ovvero Andrea Ianni il quale ha anche raccontato un aneddoto sul giovane.

“Sandy era stato adottato da piccolino da una famiglia di Isola, poi aveva partecipato, nel 2018, alla trasmissione televisiva Le Iene per ritrovare la mamma naturale e c’era riuscito, tanto che era andato a vivere vicino a lei. Ma tornava spesso ad Isola dai suoi genitori adottivi. Era un bravissimo ragazzo, siamo tutti sotto choc”: queste le parole del sindaco. Grande commozione da parte della comunità, in molti lo conoscevano e lo ricordano oggi come un gran lavoratore ed un papà eccezionale.