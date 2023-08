Grande Fratello 2023, ultime sul cast: siamo sicuri che la nuova linea editoriale funzionerà? | Le pillole de La Velenosa

Eccoci qua, mancano esattamente 20 giorni all’inizio del Grande Fratello. Un GF tutto nuovo, Casa rifatta da zero, solo tre mesi di durata e niente influencer e tiktoker nel cast. Pier Silvio Berlusconi è stato categorico, le sue linee guida da rispettare a tutti i costi. Basta gente che vuole solo visibilità, pronta a tutto per ottenerla. Più spazio alle storie dei personaggi e soprattutto spazio anche alla gente comune. Come vi abbiamo detto in gioco ci saranno 10 vip e 10 persone comuni. Per quanto riguarda i vip, 8 dovrebbero essere già certi. Manca l’ufficialità del programma, ma le fonti che sono Dagospia, Davide Maggio e TvBlog sono sempre molto attendibili. Gli otto prescelti sono Giampiero Mughini, che francamente non mi sembra il concorrente giusto se si vuole evitare il trash. Ma ve le ricordate le sue liti in tv? Addirittura è arrivato più volte alle mani… Per me dura come un gatto in tangenziale.

Poi abbiamo Grecia Colmenares, la diva delle telenovele Sudamericane anni 80. Ha già partecipato all’Isola dei famosi e non ha lasciato un ricordo indelebile. Ci ricordiamo di più del suo giovane fidanzato che, mentre lei litigava sull’isola con Brosio per dove fare la pipì, la tradiva con Manila Gorio.

Terzo nome quello di Marina Fiordaliso e francamente lei mi piace, ha un bel caratterino.

Passiamo poi al nome che più mi incuriosisce quello di Alex Schwazer, campione olimpico, trovato positivo al doping. Lui ha una storia pazzesca alle spalle, fatta di successi, errori ma anche di grande ingiustizia e quindi sarà interessante sentirla.

Samira Lui invece ha fatto la professoressa all’eredità e poi ha partecipato a Tale e Quale Show. È veramente bellissima, oltre a questo però non posso dire perché non la conosco.

Infine tre attori Ciro Petrone, che fece il film Gomorra ma che, purtroppo per lui, i più ricordano per la sua partecipazione a Temptation Island. Vi ricordate quando scappò dal villaggio per raggiungere la fidanzata? Che scena epica.

Poi Massimiliano Varrese, bellissimo, che ha fatto molte fiction e che ha partecipato anche all’unica edizione di Amici celebrity, dove arrivò secondo dopo Pamela Camassa. Altra attrice Beatrice Luzzi. I più la ricorderanno per il ruolo della cattivissima Eva nella soap italiana Vivere.

Ebbene diciamo che l’età media pende molto verso villa arzilla però mancano ancora tutti i nip e magari li avranno presi tutti giovani per bilanciare le cose. In teoria mancano ancora due nomi per completare il cast dei vip, magari ci sorprenderanno. Detto questo io spero che il diktat di Pier Silvio, ossia niente trash, non si riveli un’arma a doppio taglio. Non vorrei si sprofondasse nella noia, perché ok le storie ma il Grande Fratello è sempre stato trash, non puoi toglierlo completamente. Era giusto cambiare qualcosa perché le ultime edizioni sono state tremende, ma il trash divertente piace, è quello che attira il pubblico. Temptation Island per esempio è trash, ma divertente e leggera e ed è un successo. Aspettando di conoscere i nip, vi saluto.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti