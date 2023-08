Toto Cutugno di cosa era malato? Com’è morto il cantante vincitore di Sanremo nel 1980?

Il manager di Toto Cotugno Daniele Mancuso, ha annunciato ad ANSA la morte le primo pomeriggio del noto cantautore italiano. Ad appena 80 anni compiuti, ci lascia un pilastro della musica nostrana.

La sua scomparsa è avvenuta nel pomeriggio di oggi presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per motivi di salute.

La malattia di Toto Cotugno

Nel corso dell’anno 2007, a Toto Cutugno è stata diagnosticata una forma di tumore alla prostata che lo ha costretto ad una lunga trafila. Questa terribile notizia ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza e successivamente un lungo percorso terapeutico.

La diagnosi che gli è stata comunicata ha fatto emergere la presenza di metastasi tumorali che si stavano diffondendo in modo aggressivo, arrivando persino a lambire la zona renale, tanto che gli era stato asportato il rene destro. Durante una intervista aveva spiegato: “Avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi mi arrivavano ai reni ed ero finito.”

L’Amico che ha fatto la differenza per la sua malattia

In questo difficile momento, è emersa l’importanza dell’amicizia e del supporto. Il collega e amico Al Bano ha giocato un ruolo cruciale nel suggerire a Cutugno di consultare uno specialista medico. La generosità dell’amicizia di Al Bano ha contribuito a spingere Toto Cutugno verso la decisione di affrontare la situazione e di cercare il trattamento adeguato. Negli ultimi mesi era tuttavia peggiorato.

La carriera musicale di Cotugno

Il cantante, noto per i suoi successi musicali, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. Durante la sua carriera, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e apprezzamenti per le sue canzoni, che hanno toccato il cuore di molti fan in Italia e all’estero.

Toto Cutugno ha partecipato al Festival di Sanremo, uno dei più importanti eventi musicali italiani. Nel 1980, ha vinto il festival con una delle sue canzoni, guadagnandosi il merito di essere tra i grandi nomi della scena musicale italiana.

Oltre i confini nazionali, Toto Cutugno ha goduto di una notevole popolarità in diverse parti del mondo. In particolare, ha conquistato il cuore del pubblico americano e ha raggiunto livelli di fama straordinari in Russia. La sua musica è stata così apprezzata che è stato addirittura inserito nella “lista nera” degli amici del presidente Putin.