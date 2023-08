Chi è Candelaria Solorzano Ayusa, la nuova “Gatta Nera” del “Mercante in fiera”? È fidanzata?

Il prossimo 18 settembre su Rai 2 torna in tv il programma con Pino Insegno “Mercante in Fiera”. La nuova Gatta Nera al suo fianco sarà Candelaria Solorzano Ayusa.

Prima di scoprire qualcosa in più sulla partecipazione della modella al programma “Mercante in fiera” è opportuno evidenziare la polemica sorta dopo le parole di Pino Insegno, riguardo alla sua predecessora nel ruolo di “Gatta Nera”, la modella Ainett Stephens. Quanto detto da Insegno, riportate dal Corriere della Sera, ha innescato una discussione sulla visione delle donne oltre una certa età. Ainett Stephens ha risposto alle affermazioni di Insegno, ritenendo inammissibile l’associazione tra l’età e il valore delle donne.

Candelaria Solorzano Ayusa: carriera e successo

Nata il 2 aprile 1994 a Buenos Aires, Candelaria Solorzano Ayusa è una promettente modella argentina che ha catturato l’attenzione in Italia nel 2023. Il suo debutto è avvenuto nel ruolo di “Gatta Nera” nel popolare programma “Mercante in fiera”, condotto da Pino Insegno. Tuttavia, la sua carriera non si limita solo a questo ruolo, in quanto ha precedentemente lavorato come modella per rinomati brand di alta moda. Inoltre, ha anche lanciato con successo una propria linea d’abbigliamento, portando avanti il suo nome e la sua creatività.

La vita privata di Candelaria

Candelaria Solorzano Ayusa ha dimostrato una riservatezza sorprendente riguardo alla sua vita privata. Sebbene abbia trascorso gran parte della sua giovinezza a Buenos Aires, ha stabilito una nuova dimora a Milano. Tuttavia, le informazioni ulteriori sulla sua vita personale rimangono avvolte nel mistero. Non è noto se la modella abbia un partner sentimentale, poiché ha scelto di mantenere questo aspetto della sua vita al di fuori della sfera pubblica.

Qualche curiosità sulla modella Candelaria

Candelaria Solorzano Ayusa ha scelto di esprimere se stessa attraverso tatuaggi e piercing che adornano il suo corpo, riflettendo la sua personalità unica e la sua estetica distintiva.

La modella apprezza il tempo trascorso con la sua famiglia, e condivide spesso scorci della sua vita quotidiana attraverso foto pubblicate su Instagram. Tra le persone che hanno avuto un impatto significativo nella sua vita, figura Giulia Provvedi delle Le Donatella, che è una delle sue grandi amiche.