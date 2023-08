The Belko Experiment è basato su una storia vera? Esiste un sequel?

“The Belko Experiment – Chi sopravviverà?” è un film del 2016 che appartiene ai generi Thriller, Horror e Azione, diretto da Greg McLean e con un cast tutto d’eccezione. La durata del film è di 86 minuti. Scopriamo qualcosa in più sul film che è in programmazione questa sera su Rai 4 alle ore 21.19.

La trama di The Belko Experiment – Chi sopravviverà?

La trama del film ruota attorno ai dipendenti della multinazionale Belko, i quali si trovano coinvolti in un incubo reale quando scoprono di essere stati coinvolti in un esperimento sulle radici della violenza. Costretti in questa situazione, i lavoratori si vedono obbligati ad assassinare i loro stessi colleghi o rischiare di essere uccisi. Dietro a questa terribile e spietata situazione, si cela una voce misteriosa che fornisce indicazioni ai partecipanti tramite un sistema di altoparlanti.

‘The Belko Experiment – Chi sopravviverà?’ è basato su una storia vera?

“The Belko Experiment” non è basato su una storia vera, ma è una finzione cinematografica. Tuttavia, il film presentando un’ambientazione in cui i dipendenti di un ufficio vengono costretti a partecipare a un gioco mortale, rievoca in maniera molto ironica situazioni parallele che si presentano nella vita reale.

Esiste un sequel?

Fino ad oggi, non è stato comunicato alcun progetto ufficiale riguardante un possibile sequel. Sean Gunn, fratello di James Gunn, che ha avuto ruoli in entrambi i film dei Guardiani della Galassia e anche nel primo Belko, ha recentemente condiviso con ScreenGeek che i fan non dovrebbero attendersi una continuazione imminente.

Rispondendo a una domanda sulla possibilità di un sequel per Belko, Gunn ha dichiarato: “Non sono sicuro. Il film ha avuto un certo successo, ma prevedere questo tipo di cose è sempre complicato. Al momento, per quanto ne so, non ci sono piani ufficiali. Ma ci siamo divertiti molto durante la realizzazione.”

La conclusione del primo film potrebbe aver alimentato speranze per un possibile seguito. Resta da vedere se ci saranno sviluppi in questo senso nei prossimi tempi.