Prima registrazione di Uomini e Donne: ecco i tre nuovi tronisti | Le pillole de La Velenosa

Ieri, 24 agosto, c’è stata la prima registrazione di Uomini e Donne. I più erano molto interessati a scoprire i volti dei nuovi tronisti. Volti nuovi o volti già visti? Ebbene ne sono stati presentati tre. Due ragazzi, sconosciuti al pubblico, e una ragazza invece che in molti conoscono e che ha fatto molto discutere. I ragazzi si chiamano Cristian e Brando e sinceramente sembrano appena usciti dalle medie. Hanno entrambi 22 anni, il primo è di Roma e il secondo di Treviso. Cristian, moro occhi scuri, studia fisioterapia e per non pesare sul bilancio familiare consegna pizze a domicilio. Brando biondo, occhi chiari proviene da una famiglia di artisti. Il bisnonno e il nonno sono stati entrambi direttori d’orchestra e la zia era un’attrice. La mia opinione dopo averli visti è stata: ma avranno almeno 18 anni? Ora voi spiegatemi perché prendere tronisti così giovani? Ma a 22 anni cerchi l’amore della tua vita? Ma dai a 22 anni vuoi divertirti, e quindi come si può pretendere che prendano seriamente il trono? È normale che come escono si mollano… Ma poi il pubblico di Uomini e Donne è si variegato, ma in maggioranza sono donne dai 40 in su, come puoi pretendere che si appassionino alla storia di due ragazzini? Tra l’altro, il programma non è ancora andato in onda che già è arrivata la prima segnalazione. C’è chi sostiene che Brando avrebbe già una frequentazione in atto. Annamo bene!

Della tronista invece sono davvero soddisfatta. Si tratta di Manuela Carriero, che i più conoscono perché ha partecipato a Temptation Island. Entrata fidanzata con Stefano Sirena, è uscita single. Nel villaggio si era legata particolarmente ad un tentatore: Luciano Punzo e ad avventura terminata si misero insieme. Hanno convissuto per qualche anno e poi a maggio la loro relazione è finita definitivamente. Luciano ha anche partecipato all’ultima edizione del GF Vip. Oddio non so se lo ricordate perché non è durato molto. Comunque Manuela super approvata, uno perché ha 34 anni e almeno non vedremo storie di teenager, e poi, soprattutto, è un concentrato pazzesco di trash. Io me la vedo già strapparsi le extension con Roberta del trono over per uno dei suoi corteggiatori, perché è matematico che la Di Padua si infilerà in mezzo?. Adoro! ?. Ma poi il suo ex Stefano Sirena sono sicura ci regalerà frecciatine e post contro Manuela a non finire e io amo queste poracciate.

In questa registrazione erano presenti alcuni volti di Temptation Island, tra cui Francesca e Manuel. Maria De Filippi ha detto a Francesca che il pubblico la ama un sacco e che molti hanno chiamato la redazione chiedendo di metterla sul trono. Per Maria si poteva anche fare, e non è detto non lo facciano in futuro, ma al momento non le sembra pronta. Speriamo che la piazzino sul trono nella seconda parte della stagione perché a me piacerebbe un sacco vederla.

Ora aspetto con ansia che inizino le bagarre del trono over che è sempre una garanzia, il trono classico ormai da anni mi annoia. Sono i “nonni” che mi tengono sveglia e che mi fanno scompisciare.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti