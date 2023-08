Beyond Paradise, qual è la location? Quante stagioni esistono?

In arrivo su Canale 5 mercoledì 23 agosto in prima serata la serie tv Beyond Paradise, spin-off della già celebre serie Delitti in Paradiso. Prima di rimanere incollati alla tv con la nuova serie, scopriamo insieme qualche retroscena sul suo conto.

La location di Beyond Paradise

La serie televisiva “Beyond Paradise” si distingue per la sua affascinante ambientazione. Il luogo scelto per le riprese è l’immaginaria cittadina di Shipton Abbott, situata nel Devonshire. I produttori hanno cercato una location poco sfruttata in televisione, e la loro scelta è caduta su Looe, una cittadina nella contea del Devonshire, precisamente nella penisola di Cornovaglia. Caratterizzata da un fiume che divide le sue parti est e ovest, Looe è famosa per il suo porto peschereccio, una componente importante dell’economia locale. Anche l’Università di Plymouth ha fornito alcune delle ambientazioni per la serie.

La trama

La serie segue le avventure del detective Humphrey Goodman, che è stato protagonista nelle stagioni da tre a sei di “Delitti in Paradiso”. Humphrey lascia la serie originale per trasferirsi a Londra con la sua compagna Martha Lloyd. Tuttavia, nell’ambito di “Beyond Paradise”, la coppia decide di trasferirsi a Shipton Abbott, dove Martha sogna di aprire un ristorante. Humphrey continua a lavorare come detective e affronta casi in città, mentre Martha collabora con l’ex Archie Hughes per realizzare il suo sogno imprenditoriale.

Quante stagioni sono?

La serie è composta per ora soltanto della prima stagione suddivisa in sei episodi. Quello inaugurale segue l’ispettore Humphrey Goodman e la sua fidanzata Martha che cercano una vita tranquilla a Shipton Abbott. Tuttavia, si imbattono in un caso coinvolgente che li porta a investigare su una misteriosa strega e su una leggenda locale. L’ispettore è aiutato da Esther, Margo e Kelby nella risoluzione del caso, che si intreccia con il furto di dodici auto rosse. L’episodio successivo vede Humphrey ed Esther affrontare la scomparsa di un’intera famiglia, mentre emergono ulteriori elementi riguardanti i personaggi e la trama.