Chi ha ucciso JFK? La nuova inquietante teoria di Nolan sulla morte del presidente degli Stati Uniti

La nuova opera cinematografica di Christopher Nolan è già nelle sale di tutto il mondo e non ha perso molto tempo prima di far parlare di sé.

“Oppenheimer“, questo il titolo del nuovo film del regista londinese, parla della storia di J Robert Oppenheimer e del cosiddetto “Progetto Manhattan” che porterà allo sviluppo della bomba atomica. Ma cosa c’entra questo con la morte di John Fitzgerald Kennedy?

Nel film diretto da Nolan Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, uno dei personaggi più importanti per quanto riguarda lo sviluppo della bomba atomica durante la seconda guerra mondiale. Strauss viene descritto come una persona fondamentalmente malvagia e vendicativa, determinata a non farsi mettere i bastoni tra le ruote da nessuno e, nel caso del film, il suo nemico giurato sarà proprio Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy.

La carriera politica di Strauss, però, subirà una violenta battuta d’arresto quando a causa di tre voti contrari non potrà diventare Segretario del Commercio degli Stati Uniti. Nel film, Strauss chiede, decisamente stizzito, chi abbia deciso di cambiare idea e non votarlo più.

“Uno è un giovane senatore a cui non piaceva come trattavi Oppenheimer, un certo John Fitzgerald Kennedy.”

Questa frase, nonostante sia presente in una sola scena del film, porta a pensare che secondo il regista la morte del futuro presidente degli Stati Uniti sia ascrivibile ad una sorta di vendetta da parte proprio di Lewis Strauss.

Non è certamente la prima volta che escono fuori nuove teorie sulla morte di John Fitzgerald Kennedy e, nonostante i molti anni trascorsi, non è mai venuta a galla una versione ritenuta universalmente accettata come vera.

Dopo “JFK” di Oliver Stone, molti altri film sono usciti trattando come argomento la morte di JFK, come ad esempio “Killing Kennedy“, del 2013 e “JFK ‘Case Revisited‘” del 2021, e questo “Oppenheimer” di Christopher Nolan potrebbe rivelarsi un altro tassello utile alla risoluzione di uno dei casi di omicidio più famosi della storia.