Un giorno di ordinaria follia, come finisce? Trama e finale del film thriller del 1993

La storia di “Un giorno di ordinaria follia” ruota attorno a William “Bill” Foster, un uomo le cui fondamenta di vita stanno sgretolandosi. La sua esperienza di perdita veloce di lavoro, famiglia e motivazione lo spinge sempre più verso un’instabilità mentale crescente, portandolo a intraprendere azioni sempre più discutibili. Una sequenza di eventi assurdi si sussegue nel corso dell’intera narrazione, culminando in un confronto finale di resa dei conti.

Trama di “Un giorno di ordinaria follia” di Joel Schumacher

Entriamo ora nel cuore della storia. La narrazione ruota intorno a William “Bill” Foster, un dipendente di un’azienda che produce missili per il Ministero della Difesa. Ha una moglie di nome Elisabeth e una figlia di nome Adele, ma le dinamiche familiari non sono idilliache. Ben presto, la situazione peggiora sia professionalmente che personalmente.

Nel giro di poco tempo, Foster perde il lavoro e il diritto di vedere sua figlia, a causa del licenziamento e delle difficoltà coniugali. In un momento di calura estiva, Foster abbandona la sua auto bloccata nel traffico, intraprendendo un viaggio a piedi. Coinvolto in vari incidenti, finisce per attirare l’attenzione dei gangster dopo aver demolito un negozio e aver fatto scorta di armi. Tra scontri e azioni sempre più estreme, Foster cerca di raggiungere sua figlia per il suo compleanno.

Come finisce il film?

L’opera presenta il colpo di scena finale quando Foster si trova faccia a faccia con il detective Prendergast e la sua collega, l’ispettrice Sandra Torres. Dopo aver cercato di vedere la sua famiglia, Foster si trova in uno scontro con Torres, ferendola, ma viene interrotto da Prendergast. L’arrivo inaspettato della moglie Elisabeth e una serie di eventi portano al culmine dell’opera.

Nel confronto finale tra Foster e Prendergast, Foster compie un gesto inaspettato spingendo il detective a sparargli, sapendo che l’assicurazione sulla vita avrebbe garantito sostegno finanziario alla sua famiglia. Prendergast spara a Foster, che cade in acqua, terminando il film con la scena del sergente soddisfatto della sua scelta, conscio di continuare il suo lavoro.