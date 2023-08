Temptation Island, chi condurrà la versione Winter del programma?

Ecco chi sarà alla conduzione di Temptation Island Winter

L’estate è ormai quasi terminata e anche Temptation Island raggiungendo un discreto successo. Quest’inverno infatti andrà in onda su Canale 5 Temptation Island Winter, che potrebbe essere registrata in un luogo di montagna al posto dell’Is Morus Relais in Sardegna. Quindi, non ci potrebbe essere più il classico falò di confronto ma forse qualcosa di nuovo. Ma chi condurrà il docu-reality? Sono stati fatti diversi nomi: da Lorella Cuccarini, a Ilary Blasi, a Silvia Toffanin fino a Raffaella Mennoia, autrice degli show di Maria De Filippi.

Alla fine nessuno di questi sarebbe riuscito a spuntarla, poiché al timone del programma potrebbe esserci ancora una volta Filippo Bisciglia. Lo ha rivelato Tv Blog in nota: “alla conduzione di Temptation winter ci sarà ancora Filippo Bisciglia. Uomo che ha ormai legato in maniera indissolubile il suo volto a questo programma. Una scelta questa nel segno della continuità, che mette dunque fine a tutte le voci di sue possibili sostitute di cui sopra”.

Inoltre, stando a Tv Blog, Temptation Island Winter potrebbe avere un cast di concorrenti piuttosto vario, sia vip che nip (non famosi) come il Grande Fratello di Alfonso Signorini.