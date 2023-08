Come Play – Gioca con me, come finisce? Trama e finale dell’horror

Su Rai 4 è in programmazione il film “Come Play Gioca con me”, horror dall’atmosfera thriller. Questo film statunitense è stato realizzato nel 2020 e ha una durata di un’ora e 37 minuti. Di seguito scopriamo qualcosa in più su trama, finale e cast della pellicola.

La trama di Come Play – Gioca con me

La trama si concentra su Oliver, un giovane autistico che si sente profondamente solo dopo che il suo unico amico, Byron, ha rotto il legame con lui. Mentre il padre Marty lavora notte in un parcheggio, la madre Sarah gioca un ruolo cruciale nell’affrontare la solitudine di Oliver.

Le tensioni e le incomprensioni emergono tra Marty e Sarah, poiché entrambi si trovano a lottare per affrontare la condizione autistica di Oliver. Una strana creatura chiamata Larry appare nella vita di Oliver attraverso dispositivi elettronici, desiderando instaurare un’amicizia con il ragazzo. Tuttavia, Oliver è terrorizzato da Larry e cerca di evitare il mostro, che ha ormai radicato la sua presenza.

Finale della pellicola

Nel corso del film, il legame tra Oliver e Larry si rafforza, portando a conseguenze sempre più reali. Sarah si rende conto del pericolo in cui versa suo figlio e discute della situazione con Marty. Quest’ultimo inizialmente sottovaluta Larry, ma gli eventi che seguono mettono a rischio non solo la vita di Oliver, ma anche quella dei genitori. La domanda cruciale resta: riusciranno a sbarazzarsi di Larry?

Cast e regia del film

Come Play – Gioca con me è diretto da Jacob Chase e vanta come protagonisti Franck Dubosc e Alexandra Lamy nei ruoli principali di Alain e Sophie. Nel cast appare anche Christiane Millet, che interpreta Mamie Thérèse. Le riprese si sono svolte principalmente a Los Angeles e in aree limitrofe della California. La produzione è frutto della collaborazione tra Amblin Partners, Reliance Entertainment e The Picture Company. Il titolo internazionale del film è “Come Play”.