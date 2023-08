The news three days, il film di Paul Haggis arrivato al cinema nel 2010, vincitore dell’Oscar nel 2006 per il film Crash-Contatto fisico. Un film davvero emozionante, che mette in luce una grande storia d’amore e la forza di un uomo per salvare la sua amata. Ma, si tratta di una storia vera?

The next three days: la trama del film

Una storia ricca di passione, di tradimenti ed anche di verità nascoste con tanti colpi di scena durante il film. In realtà si tratta di un riadattamento della storia raccontata da Fred Cavayè nel film francese Pour Elle. Il protagonista principale è Russell Crowe il quale interpreta un professore piuttosto tranquillo che un giorno vede la moglie essere arrestata. Quest’ultima è interpretata da Elizabeth Banks. La donna viene accusata e condannata per omicidio e viene arrestata proprio davanti agli occhi del marito. Quest’ultimo, convinto nella sua innocenza decide di farla evadere dalla prigione.

Insomma, un film la cui storia è sicuramente una storia d’amore ma anche di giustizia. Al centro di tutto c’è il tentativo di evasione dalla prigione. John, il protagonista di questo film cercherà tutte le vie di fuga possibili riuscendo ad ottenere anche dei documenti falsi. Per portare a termine il suo piano sarà costretto a vendere anche tutti i suoi beni. L’uomo impiegherà ben 3 anni per cercare di far scagionare la moglie senza però riuscire a trovare alcuni elementi necessari per dimostrare quanto lui pensi, ovvero che sia innocente. Ad ogni modo, le cose si complicheranno nel momento in cui la donna sarà trasferita in un’altra struttura di detenzione. Nel frattempo però gli investigatori che stanno studiando il caso di Lara, tornano sulla scena del crimine ed un flashback mostrerà alcuni dettagli dell’omicidio. Questi mostreranno l’innocenza di Lara?

The next three days è basato su una storia vera?

Il film sostanzialmente è un remake del film francese del 2007 Pour elle di Fred Cavayé. Di conseguenza non è basato su una storia vera anzi dalla critica è stato definito anche un film piuttosto deludente con una trama poco credibile. Ad ogni modo nel 2010 quando la pellicola è arrivata nei principali cinema del mondo, ha avuto un grandissimo successo e solo negli Stati Uniti ha incassato circa 21 milioni di dollari. In totale gli incassi sono stati oltre 67,4 milioni di dollari. Nel dettaglio il film è stato considerato un buon Thriller, con una storia che permette di affezionarsi ad un protagonista che per amore scende a compromessi e decide di fare il possibile per salvare la sua amata.