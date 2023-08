Uomini e Donne: prime registrazioni, tronisti già nel mirino del web e un ritorno nel parterre degli over | Le pillole de La Velenosa

Allora, le registrazioni di Uomini e Donne sono appena iniziate e già c’è tanta carne al fuoco. La settimana scorsa sono stati presentati i nuovi tronisti e come già vi avevo detto sono: Cristian, Brando e Manuela Carriero. Poco dopo essere stati annunciati però sul web hanno iniziato a girare segnalazioni e indiscrezioni sui due ragazzi. Ebbene Brando dicono sia fidanzato e viva addirittura con la ragazza. Lei si è sbrigata a smentire ma sono circolate foto molto eloquenti. Cristian invece pare che fino all’8 agosto uscisse con la ex. Tanto che ci sono foto che lo mostrano in vacanza con lei. Ebbene se Brando non ha replicato Cristian invece ha spiegato come stanno le cose:

“Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. lo quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato.

Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.

Per chi ci crede questa è la spiegazione. Un bacio a stampo… Sì certo.



Comunque tutti si aspettavano dei provvedimenti dopo tutte le prove mostrate sul web ma, come spesso accade, Queen Mary se ne è sbat*uta altamente di noi e nella registrazione di ieri non se n’è parlato. È proseguito tutto come se nulla fosse e i due ragazzi sono rimasti sul trono.

Ma passiamo alle cose importanti. Il trono over, gli unici di cui mi interessi veramente. Allora prima notizia, è tornata nel parterre Barbara De Santis e quindi bisogna organizzare una sfilata a puntata, perché come si inca**a lei quando le danno un voto basso nessuno mai. Barbara la Queen delle sceneggiate, con lei ci sarà trash a go go se ancora non ne avessimo abbastanza.

Altro ritorno quello del cavaliere Silvio, per intenderci quello che aveva la passione per le ascelle di Gemma.

Tina ha litigato con Elio, signore con il quale ci ha regalato degli show pazzeschi l’anno scorso. Lui intollerante alla ricotta e lei che ieri ha portato in studio cannoli (alla ricotta ovviamente) per tutti.

Amici siamo alla seconda registrazione e Gemma è già innamorata. Il prescelto è Maurizio, 57 anni che lei già ha chiamato pesciolino in esterna. Siamo già anche alle battute e doppio senso fatte con la sua tipica voce del se*so. Maurizio le ha portato un girasole un po’ moscio per colpa del caldo e del viaggio, e lei ha fatto battute su come tenerlo dritto, vi giuro è colpa sua, io non c’entro nulla, riporto solo i fatti.

Ultima cosa anche in questa registrazione mancavano Riccardo e Armando. Ecco non facciamo scherzi eh… Che ritornino alla svelta che il trash non può perderli!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti