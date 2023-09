La casa delle stelle come finisce? Spiegazione del finale de El cuento de las comedrejas

Il film “La Casa delle Stelle” è una commedia che unisce il talento argentino e spagnolo. Questa pellicola è stata realizzata nel 2019 ed ha una durata di due ore e tre minuti. La regia è stata affidata a Juan Josè Campanella. Ma come finisce il film?

La trama del film La casa delle stelle

La trama ruota attorno a Mara Ordaz, una star del cinema dell’età dell’oro, ancora in possesso di tutta la sua bellezza. Mara condivide la sua vita con suo marito, un attore che ha sempre lavorato nell’ombra di sua moglie. I due coniugi vivono in una vecchia villa, una dimora abbandonata da tutti, insieme allo sceneggiatore e al regista dei film in cui Mara ha recitato nei momenti di massimo successo. Questa scelta è finalizzata a preservare il ricordo dei loro anni d’oro nel cinema e a mantenere intatto il mondo che avevano creato, nonostante l’opposizione di chi cerca di cancellarlo.

La loro tranquillità viene turbata quando una giovane coppia fa irruzione nella loro vita. Questi due cercano di convincere Mara a vendere la casa e a fare un ritorno trionfale sulle scene. Tuttavia, le loro vere intenzioni sono ben diverse da quanto mostrano agli anziani coniugi. In realtà, intendono prendere il controllo della proprietà e mandare i quattro anziani in una casa di riposo.

Il finale inaspettato del film

I quattro anziani non sono però ingenui e reagiscono con astuzia alle proposte apparentemente benevole della giovane coppia. Ciò porta a una serie di eventi sorprendenti che costellano l’epilogo del film, rivelando il coraggio e l’ingegno degli anziani in contrasto con i piani della coppia di giovani intrusi.

Tra i protagonisti principali de La casa delle stelle troviamo Mara Ordaz e Norberto Imbert, interpretati rispettivamente da Graciela Borges e Oscar Martínez. Nel cast è presente anche Luis Brandoni nel ruolo di Pedro De Córdova.