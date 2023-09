God Friended Me, come finisce? Quante stagioni sono?

God Friended Me è una serie tv molto chiacchierata per il suo contenuto religioso. Fermatasi a solo due stagioni ha per protagonista un giovane che entra in contatto con Dio.

La trama di God Friended Me

La serie segue le vicende di Miles, un giovane ragazzo che riceve una richiesta d’amicizia speciale da “Dio”. Da quel momento, Miles inizia a seguire i consigli del suo nuovo amico e stringe amicizia con nuove persone, tra cui la scrittrice Cara e l’hacker Rakesh. Insieme, cercano di scoprire chi si cela dietro l’account di “Dio”. Alla fine della seconda stagione, riescono finalmente a scoprirlo.

Nell’ultimo episodio della seconda stagione, Ali si prepara per un importante intervento chirurgico. Miles, desiderando darle conforto, porta con sé la Bibbia di sua madre all’ospedale. Tuttavia, a causa di un inconveniente nella metropolitana, non riesce a vederla prima dell’operazione. Durante l’intervento, si verifica una complicazione inaspettata, un trombo, che suscita grande preoccupazione tra tutti.

Nel finale, Cara decide di confessare la verità a Miles, ma alla fine i due decidono di rimettersi insieme nonostante tutto. Ali intraprende il cammino nel seminario,

Rakesh e Jaya riconciliano la loro relazione e decidono di sposarsi. Alla fine, Miles riceve un messaggio dall’account divino, invitandolo a raggiungerlo sulla cima dell’Himalaya. Lì, un giovane monaco buddista dice a Miles che “Lei” lo sta aspettando.

Quante stagioni sono?

Le stagioni sono solo due. A quanto pare non ce ne sarà una terza di God Friended Me. CBS ha annunciato la chiusura della serie il 14 aprile 2020, dopo soli due anni di produzione. La decisione è stata fortemente influenzata dai cali di ascolto riscontrati nella seconda stagione, che ha registrato un calo del 27% rispetto alla prima stagione, posizionandosi all’ottavo posto tra i 18 drammi trasmessi in quella stagione televisiva da CBS.

Con un totale di due stagioni e 39 episodi, CBS ha congedato God Friended Me con gratitudine per il messaggio positivo e le storie ispiratrici raccontate nel corso delle due stagioni. Il cast, gli sceneggiatori e il team di produzione sono stati elogiati per aver offerto uno spettacolo che ha stimolato la riflessione sulla fede, la vita e la felicità, lasciando gli spettatori soddisfatti alla fine di ogni episodio.